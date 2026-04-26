Usaquén y Puente Aranda tendrán cortes de luz este domingo 26 de abril

Foto: Enel Colombia

Este domingo 26 de abril de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios con cortes de luz este domingo 26 de abril

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 52 a carrera 54 entre calle 4 a calle 6 – Barrio San Rafael Industrial.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 99 a calle 101 – Barrio Rincón del Chicó.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 14 a carrera 17 entre calle 99 a calle 103 – Barrio Santa Bibiana.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: