Desde este 26 de abril habrá cierre de la calzada de la calle 39F sur entre carrera 68A y avenida carrera 68

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán desde las 10:00 p. m. del 26 de abril de 2026 y finalizará aproximadamente en dos meses, con horario de cierre las 24 horas del día.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito:

Tránsito de vehículos particulares

?Las personas que transitan en sentido sur – norte por la carrera 68D y toman la calle 39 sur / calle 39F sur al oriente y avenida carrera 68 al norte, deberán continuar por la carrera 68D al norte, calle 37B sur al oriente y avenida carrera 68 al sur por donde retornan al norte a la altura de la calle 40 sur (Mapa 1 – Color azul).

? Quienes van en sentido occidente – oriente por la calle 39 sur / calle 39F sur, deberán tomar la carrera 68D al norte, calle 37B sur al oriente, avenida carrera 68 al sur y a la altura de la calle 40 sur hacen el retorno para continuar por la avenida carrera 68 al norte (Mapa 1 – Color azul).

? Las personas que se desplazan en sentido norte – sur por la carrera 68A y toman la calle 39F sur y avenida carrera 68 al sur, deberán tomar la calle 37B sur al oriente y avenida carrera 68 al sur (Mapa 1 – Color morado).

? Los usuarios que circulan en sentido oriente – occidente por la calle 42 sur, no tendrán cambios en su recorrido habitual.

Mapa 1.

Tránsito en la ciclovía dominical y festivos entre las 07:00 a. m. y 2:00 p. m.

? La ciclovía no tendrá cambios en su recorrido habitual, ya que se habilitará un carril sobre la calle 39F sur entre carrera 68A y avenida carrera 68 (Mapa 2 – Color morado).