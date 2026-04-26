No se pierda la caminata del IDRD en el Cerro La Aguadora este domingo 26 de abril

Foto: IDRD

Este domingo 26 de abril del 2026, desde las 7:00 a. m., el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) llevará a cabo una caminata ecológica en el Cerro La Aguadora.

Asiste y realiza un recorrido ideal para poner a prueba tu resistencia y disfrutar de increíbles vistas de la ciudad. Un plan para retarte, conectarte con la naturaleza y comenzar el día con toda la energía.

Inscríbete aquí: https://portalciudadano.idrd.gov.co/parques/actividades/deportes/11159-caminatas-recreativas

Detalles de la caminata ecológica