    • Bogotá

    No se pierda la caminata del IDRD en el Cerro La Aguadora este domingo 26 de abril

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Personas caminando por un sendero ecológico Foto: IDRD

    Este domingo 26 de abril del 2026, desde las 7:00 a. m., el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) llevará a cabo una caminata ecológica en el Cerro La Aguadora. 

    Asiste y realiza un recorrido ideal para poner a prueba tu resistencia y disfrutar de increíbles vistas de la ciudad. Un plan para retarte, conectarte con la naturaleza y comenzar el día con toda la energía.

     Inscríbete aquí: https://portalciudadano.idrd.gov.co/parques/actividades/deportes/11159-caminatas-recreativas

    Detalles de la caminata ecológica 

    • Lugar: Cerro La Aguadora.
    • Punto de encuentro: Avenida carrera 7 #115 – 60 – entrada principal centro comercial Hacienda Santa Bárbara
    • Hora: 7:00 a. m. 

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte