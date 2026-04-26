Escalada terrorista en el suroccidente de Colombia deja 19 muertos tras 18 ataques terroristas

Presuntos grupos armados ilegales perpetraron una violenta ofensiva durante este fin de semana en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde se registraron al menos 18 ataques terroristas que dejaron un saldo parcial de 19 personas fallecidas. La oleada de violencia, que alcanzó su punto crítico este domingo 26 de abril de 2026, respondería a una estrategia de control territorial y presión armada frente a las operaciones militares desplegadas en la región, afectando tanto a la fuerza pública como a la población civil.

La situación de orden público en el suroccidente del país ha alcanzado niveles alarmantes. Según los reportes preliminares, los ataques incluyeron el uso de artefactos explosivos improvisados, ráfagas de fusil contra estaciones de policía y emboscadas en ejes viales estratégicos. En el departamento del Cauca, los municipios de Jamundí y Cajibío han sido los más golpeados, mientras que en Nariño se reportan hostigamientos en zonas rurales que han forzado el desplazamiento de varias familias.

El Gobierno Nacional ha convocado a un consejo de seguridad extraordinario para evaluar las medidas de respuesta. Las autoridades atribuyen inicialmente estos hechos a supuestos integrantes de las disidencias de las FARC y del ELN, quienes mantienen una cruenta disputa por las rutas del narcotráfico y la minería ilegal en el corredor del Pacífico. Hasta el momento, las fuerzas militares han intensificado los patrullajes aéreos y terrestres para intentar retomar el control de las zonas afectadas y prevenir nuevos incidentes.

A pesar de la gravedad de los hechos y los señalamientos iniciales hacia estructuras específicas, las investigaciones judiciales están en curso para determinar la responsabilidad material e intelectual de cada atentado. La justicia colombiana será la encargada de procesar a los presuntos autores capturados en flagrancia durante las últimas horas, garantizando el debido proceso en medio de esta crisis de seguridad nacional.