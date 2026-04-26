Más de 246 mil personas presentarán pruebas Saber Pro y Saber TyT para la educación superior este domingo 26 de abril

Foto: ICFES.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), citó para este domingo 26 de abril del 2026, a más de 246 mil estudiantes de carreras universitarias y de programas técnicos y tecnológicos que presentarán el examen Saber Pro y Saber TyT primer semestre bajo la modalidad lápiz y papel en 286 sitios de aplicación ubicados en Bogotá y en más de 80 municipios a lo largo y ancho del país.

Así mismo, informó que 1.244 estudiantes fueron citados presentarán la prueba Saber Pro o Saber TyT exterior bajo la modalidad electrónica, en 80 ciudades en 30 países.

«Más allá de ser requisito de grado, estas pruebas son un instrumento que mide de forma estandarizada la calidad de la educación superior y entrega a los evaluados información valiosa sobre competencias necesarias para su futura vida laboral. Nos basamos en evidencia para decidir. Por eso, aplicar esta prueba es clave: permite hacer análisis técnicos, metodológicos, operativos, logísticos y tecnológicos que nos ayudan a avanzar en la mejora continua y a responder mejor a las condiciones específicas de cada población dependiendo de factores como su entorno y condiciones socioeconómicas», aseguró Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general de la Entidad, quien reiteró que es fundamental que las personas citadas consulten con anticipación su citación en el sitio web de Instituto http://www.icfes.gov.co

Para la aplicación de este domingo, del total de citados, más de 140 mil personas, presentarán las pruebas Saber Pro, bajo la modalidad lápiz y papel. Es importante recordar que estos exámenes van dirigidos a estudiantes de últimos semestres de carreras profesionales. Mientras que, cerca de 106 mil estudiantes presentarán las pruebas Saber TyT, dirigidas a personas que estudian carreras técnicas y tecnológicas. Del total de citados, 960 extranjeros presentarán las pruebas.

Para tener en cuenta