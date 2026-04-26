Conozca las actividades en la Ciclovía de Bogotá de este domingo 26 de abril

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 26 abril de 2026.

Este espacio recreativo, que es considerado el gran parque lineal de la ciudad, fomenta la movilidad sostenible desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que los domingos y festivos podrás encontrar en toda la Ciclovía de Bogotá

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 141,46 kilómetros para el disfrute de toda la ciudadanía.

Servicio Social en la Ciclovía

Este domingo 26 de abril, sobre los corredores de la Ciclovía, estarán los servidores sociales, quienes prestan su servicio social estudiantil.

Aprovecha su ayuda y orientación, mientras disfrutas del recorrido.

Ciclovía Te Cuida

Se tendrán actividades lúdicas y recreativas para todos, este domingo 26 de abril en la calle 26 con carrera 39.

Ciclovía alternativa

Este domingo 26 de abril, se contará con un punto para la práctica Pickleball y Tchouckball, así como con actividades recreativas para la ciudadanía, en:

Carrera 9 con calle 116.

Ciclovía en Patines

Será un proceso guiado de aprendizaje para montar en patines.

El domingo 26 de abril en:

Carrera 9 con calle 116

Walk Bike

Este domingo 26 de abril se tendrá un punto para las y los más pequeños de las familias. En este espacio se llevarán a cabo actividades lúdicas y recreativas en conmemoración del mes de la niñez, en:

Calle 26 con carrera 39

Puntos de Bogotá en Forma en la Ciclovía

Este domingo 26 de abril, en el punto se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Asiste en:

Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)

Escuela de la bicicleta

Aprende a montar bicicleta. El domingo 26 de abril, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Avenida Boyacá con calle 138

Carrera 24 con calle 42

Carrera 9 con calle 116

Calle 54 sur con carrera 95

Carrera 50 con calle 3 (Parque el Sol)

SDS Mas bienestar mujer

Este domingo 26 de abril, se tendrá un punto para reducir la incidencia de ITS, VIH y hepatitis virales, así como detectar de forma temprana casos positivos de ITS y fortalecer acciones de prevención mediante intervenciones de educación en salud pública en:

Carrera 7 con calle 60

Carrera 7 con calle 26

Av. Boyacá con calle 52 Sur

Av. Boyacá con calle 26

Secretaría Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz

Este domingo 26 de abril, se contará con puntos ‘Cuídate y sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Calle 40H Sur #72 R

Carrera 7 con calle 85

Carrera 7 con calle 28

Av. Boyacá con carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud.

Bogotá segura: Vías compartidas, Vidas compartidas

Para este domingo 26 de abril, se realizará una intervención pedagógica basada en instalación de algunos paneles informativos y realización de breves sketches escénicos, que invitan a reflexionar sobre una sana convivencia en las vías, lo anterior se realizará desde la asociación Lope de Vega, y el concejo de la bicicleta de la localidad de Usaquén, esta intervención estará en:

Carrera 9 con calle 146

Recomendaciones

El IDRD recuerda que el personal del programa no solicita pertenencias personales, no pide bicicletas prestadas ni persuade a los usuarios para desplazarse a lugares apartados.

Asimismo, se recomienda verificar la identidad de cualquier persona que porte prendas institucionales y ofrezca servicios o productos, ya que estas acciones no se realizan sin autorización oficial.