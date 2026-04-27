Angie Rodríguez ratificada en el Fondo Adaptación: Presidencia desmiente solicitud de renuncia

En una reciente aclaración desde la Casa de Nariño en Bogotá, se confirmó este lunes 27 de abril que el presidente Gustavo Petro no ha solicitado la dimisión de Angie Rodríguez, quien se mantiene como gerente del Fondo Adaptación. La precisión surge para disipar rumores sobre una posible reestructuración en la entidad, subrayando que la funcionaria continúa liderando los proyectos de reconstrucción y gestión del riesgo bajo la confianza del Ejecutivo, en el marco de la ejecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

A pesar de las especulaciones que circularon en diversos sectores políticos sobre un presunto remezón ministerial que alcanzaría a las direcciones de entidades descentralizadas, el Gobierno Nacional ratificó la estabilidad de Rodríguez. El objetivo de mantenerla en el cargo responde a la necesidad de dar continuidad a las obras de infraestructura crítica y mitigación del cambio climático que el Fondo adelanta en las regiones más vulnerables del país, evitando así baches administrativos que puedan retrasar las entregas programadas para el segundo trimestre del año.

La gestión de Rodríguez ha estado bajo el escrutinio público debido a los retos presupuestales que enfrenta la entidad; sin embargo, hasta el momento no existe ninguna determinación oficial que sugiera su salida. La permanencia de la gerente asegura la interlocución directa con las comunidades que dependen de los proyectos de reasentamiento y adaptación, pilares fundamentales en la agenda ambiental del actual gobierno