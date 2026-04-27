Bogotá realiza la primera subasta de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo en el país

Foto: RenoBo

La Administración distrital avanza en la construcción de un modelo urbano que equilibra ambiente, crecimiento, sostenibilidad y equidad territorial. La subasta de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo es una apuesta estratégica para ordenar el crecimiento de la ciudad mientras se protege su riqueza natural.

Mientras que, por una parte, se han ofertado más de 200 hectáreas a través de la transferencia voluntaria de predios, a través de la subasta, Bogotá buscará adquirir aproximadamente 133 hectáreas adicionales en zonas de reserva generadoras, especialmente en la Reserva van der Hammen, garantizando su conservación para las futuras generaciones. Para ello, se emitieron 287.517 certificados, con un valor base de $ 199.461 por metro cuadrado, que serán comercializados en esta primera subasta.

Este modelo permite avanzar en la protección de la Estructura Ecológica Principal priorizada de Bogotá, que abarca cerca de 124.000 hectáreas, al tiempo que promueve el desarrollo urbano en sectores estratégicos como la antigua Zona Industrial de Bogotá (ZIBo), impulsando vivienda y usos complementarios en áreas con alto potencial de renovación.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y sus normas complementarias, quienes deseen desarrollar proyectos de uso residencial en áreas de Grandes Servicios Metropolitanos deben contar con estos certificados. Su obtención genera un doble beneficio: por un lado, se incentiva la conservación ambiental; por otro, se ofrece una compensación económica a los propietarios de suelos protegidos. Así, Bogotá asegura la transferencia efectiva de estos terrenos, consolidando su protección y evitando su transformación, mientras facilita el desarrollo en zonas aptas y estratégicas para el crecimiento urbano.

Para dinamizar este proceso, la subasta de certificados emitidos bajo modalidad anticipada permite a los interesados en desarrollar proyectos de vivienda adquirir los certificados, mientras Bogotá obtiene los recursos para adquirir los predios en zonas de importancia ambiental, reduciendo barreras y agilizando la operación del instrumento.

En este contexto, el mecanismo también facilita la localización de vivienda de interés social en zonas consolidadas de la ciudad, promoviendo una mayor integración social y territorial. Esto permite que hogares que hoy residen en sectores periféricos puedan acceder a soluciones habitacionales mejor ubicadas, cerca de oportunidades laborales, sistemas de transporte y equipamientos urbanos, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando su calidad de vida.

Este mecanismo es liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y las secretarías distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación. En esta primera subasta participarán seis empresas que cumplieron con los requisitos establecidos: Inversiones y Construcciones INCOL S.A.S., Compañía de Construcciones Andes Coandes S.A.S., Cusezar S.A., Marval S.A.S., Construcciones Buen Vivir S.A.S. y Constructora Las Galias S.A.S.