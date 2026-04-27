BOGOTA: Corte extraordinario de agua por 34 horas a partir de las 2 p.m. de este miércoles en las localidades de Kennedy, Engativá, parte de Usaquén y el municipio de Cota

–(Imagen ilustrativa). Debido a la instalación de una gigantesca válvula antisísmica que se activará en caso de movimientos telúricos, con el fin de evitar daños en las conducciones de agua y garantizar el abastecimiento de agua a los habitantes de la capital del país, habrá un corte de agua por 34 horas en las localidades de Kennedy, Engativá, parte de Usaquén y en el municipio de Cota, Cundinamarca, informó la Empresa de Acueducto de Bogotá.

El operativo de instalación de la válvula requerirá suspender el suministro de agua desde las 2 de la tarde de este miércoles 29 de abril y solo se restablecerá, de manera paulatina, a partir de las cero horas, en el transcurso de la madrugada y durante la mañana del viernes 1º del viernes 1 de mayo.

La válvula de 1,5 metros de diámetro se ubicará en el tanque de Santa Ana, en Usaquén, uno de los más importantes centros de distribución del agua proveniente del Sistema Chingaza.

Estos trabajos forman parte de la actualización del sistema de protección ante eventos sísmicos en los túneles que transportan agua tratada en la Planta de tratamiento de agua potable Francisco Wiesner hacia la ciudad de Bogotá.

Como consecuencia de los ajustes operativos requeridos en la red es posible que se presenten cambios temporales en las características visuales del agua. Es importante precisar que estas variaciones no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del agua en términos de potabilidad, ya que el servicio de agua potable continúa cumpliendo con los estándares establecidos.

Los sectores con cortes de agua son los siguientes:

Usaquén:

Cerros Nororientales: Desde la Diagonal 108 a la Calle 193 y entre Carrera 7 a la Carrera 5 Este.

Barrios: Barrancas Oriental, Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos, Bosque de Pinos I, Bosque de Pinos III, Buenavista, Ginebra, Ginebra II, Horizontes del Norte, La Cita, La Estrellita, La Estrellita I, La Estrellita III, Las Delicias del Carmen II Sector, Mirador del Norte, Páramo Urbano I, San Gabriel Norte, San Gabriel Norte II, Santa Ana, Santa Cecilia Puente Norte, Segundo Contador, Tibabita I, Tibabita Rural I y Usaquén.

Engativá:

Entre Calle 24 y el Humedal Juan Amarillo y entre Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y río Bogotá

Entre Calle 26 y el Canal Salitre y entre Carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86).

Incluye: área de prestación de servicio de la ESP Aguas de la Sabana en Cota.

Barrios: Aeropuerto El Dorado, Alamos, Autopista Medellín, Bochica, Bochica II, Bolivia, Bosques de Mariana, Bolivia Oriental, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachue, Ciudad Bachue I Etapa, Ciudad Bachue II, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El Cedro Oriental, El Cedro I, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Dorado Rural, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, El Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Florencia, Florida Blanca, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, La Soledad Norte, Las Navetas, Los Alamos, Alamos Norte, Los Angeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandia Occidental, Paris, Paris Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua I, Quirigua II, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada, Villas de Granada I y Zona Industrial de Cota, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, El Laurel, Jardín Botánico, La Cabana, La Estrada, La Estradita, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Normandía, Palo Blanco y San Joaquín.

Keneddy:

Desde Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali y entre el río Tunjuelo y canal rio Fucha.

Desde Avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá y entre la Avenida Ciudad de Villavicencio (Cll 43 sur) y el canal rio Fucha.

Barrios: Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casablanca Sur, Casablanca, Castila, Catalina, Catalina II, Chucua La Vaca I, Chucua La Vaca II, Chucua La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito I, Dindalito II, Dindalito III, El Carmelo, El Jazmín, El Jazmín Rural, El Paraíso Kennedy, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III, El Tintal IV, El Vergel Oriental, Galán, Galán Rural, Gran Britalia, Gran Britalia I, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacías, Las Acacías Rural, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, Osorio III, Osorio IV, Pastrana, Patio Bonito, Patio Bonito II, Pio XII, Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintala, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector y Visión de Oriente.

Recomendaciones

La EAAB invitó a los usuarios de las zonas sin servicio tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Antes del cierre:

-Asegúrese de almacenar agua para el tiempo que dure la afectación del servicio.

-Recuerde: haga periódicamente el mantenimiento de su tanque de reserva y sistemas de bombeo.

Durante el cierre:

-Verifique que todos los grifos y registros de agua permanezcan cerrados.

Después del cierre:

-Abra el registro y los grifos. En caso de cambio de color deje correr el agua hasta que se aclare.

Servicio de carrotanques

La EAAB tendrá disponibilidad de carrotanques a través de la Acualínea 116. Se priorizará al sector institucional como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y otros puntos del sector.