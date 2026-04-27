Bogotá tiene un nuevo escenario para la cultura: el Teatro Nancy Kotal de Cortés abre sus puertas

Foto: Teatro Nancy Kotal de Cortés

Bogotá celebra la apertura del Teatro Nancy Kotal de Cortés, ubicado en la sede centro del Centro Colombo Americano, que abre sus puertas a partir de abril de 2026 como un espacio pensado para el encuentro, la creación y la circulación cultural, honrando la vida y el legado de una mujer que transformó el panorama cultural y educativo del país.

Este nuevo escenario, que promete convertirse en referente artístico y educativo de la ciudad, cuenta con una inversión superior a los $2.800 millones de pesos, pues cuenta con una de las salas de artes escénicas más completas de la ciudad; su infraestructura incluye 275 sillas, sistema de sonido de alta calidad, tecnología lumínica de última generación, pantalla de proyección de 4×2 metros y circuito cerrado de cámaras, además de camerinos diseñados para ofrecer condiciones óptimas a artistas y creadores.

El Teatro Nancy Kotal de Cortés no solo amplía la oferta cultural de Bogotá, sino que también representa un espacio de formación y acceso para miles de ciudadanos. Se espera que albergue más de 30 espectáculos al año, entre conciertos, obras de teatro, recitales y proyecciones de cine, beneficiando a más de 12.000 personas anualmente y consolidándose como una plataforma clave para el talento local, nacional e internacional.

La noche de inauguración contó con la participación de la artista colombo-irlandesa Katie James y rindió homenaje a Nancy Kotal de Cortés, ciudadana colombo-americana que dedicó 27 años de su vida como directora general ad honorem del Centro Colombo Americano de Bogotá y trabajó por el intercambio cultural y académico entre Colombia y Estados Unidos, así como por el fortalecimiento del ecosistema artístico y bilingüe del país.

Sobre este nuevo teatro en Bogotá, Maricela Vélez, directora cultural del Centro Colombo Americano afirmó:

“Este teatro es el resultado de una visión de largo plazo que reconoce a la cultura y la educación como pilares del desarrollo social. No se trata únicamente de abrir un nuevo espacio físico, sino de consolidar una plataforma que amplía las oportunidades para artistas, creadores y audiencias, y que fortalece el acceso a una programación diversa y de calidad”.

Con esta apertura, la Fundación Nancy Kotal de Cortés reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, la educación y el acceso a las artes en el país. El Teatro Nancy Kotal de Cortés se proyecta como un punto de encuentro para la diversidad cultural, un escenario donde convergen las voces, las historias y las expresiones que enriquecen la identidad de la ciudad.

El Teatro Nancy Kotal de Cortés nace gracias al compromiso conjunto de la Fundación Nancy Kotal de Cortés, el Centro Colombo Americano, la Familia Cortés Kotal, el Grupo Bolívar y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, y se hace posible con el apoyo de la Corporación Colombia Crea Talento (CoCrea).