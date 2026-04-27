Fiscalía pide arresto para Nicolás Petro por desacatar ordenes judiciales

–La Fiscalía General de la Nacional solicitó este lunes imponer una medida de arresto de hasta cinco días contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por desobedecer órdenes judiciales al no asistir de manera presencial a varias audiencias del caso que se le sigue por corrupción.

La petición la hizo la fiscal Lucy Marcela Laborde al juez del caso, luego de que el togado ordenara la comparecencia física de todas las partes del proceso en el que se acusa a Petro Burgos de delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito cuando fue diputado regional.

«Su señoría, esta delegada solicita sancionar con arresto hasta por cinco días al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de sus atribuciones legales», señaló la fiscal durante una audiencia virtual.

Los delitos por los que está acusado el hijo mayor del presidente están relacionados con un presunto direccionamiento de contratos y la apropiación de 111 millones de pesos mientras era diputado de la Asamblea del Atlántico, entre 2020 y 2023.

Nicolás Petro Burgos no estuvo presente en las audiencias del 4 y 5 de noviembre de 2025, así como en diligencias posteriores, argumentando supuestas dificultades para desplazarse, expresó la fiscal al solicitar la medida.

Según Laborde, la explicación dada por Petro Burgos pierde sustento a la luz de información incorporada al proceso que indica que habría estado de vacaciones en las ciudades caribeñas de Santa Marta y Cartagena durante ese mismo periodo, lo que, en su criterio, evidenciaría un incumplimiento deliberado de las órdenes impartidas por el juzgado.

El juez del caso definirá la petición de la Fiscalía. Para el 7 y 8 de mayo fue programada una nueva audiencia que en principio será virtual, aunque la delegada del ente acusador pidió que se realice de manera presencial.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, recobró su libertad condicional el 4 de agosto de 2023, tras un acuerdo de colaboración con la Fiscalía dentro del proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Inicialmente, el juez le impuso la restricción de no salir de Barranquilla, pero a partir del 4 de julio de 2025, le permitió movilizarse libremente por todo el país. (Información DW).