Cortes de luz este martes 28 de abril de 2026 en Bogotá, Mosquera, Funza, Cota, Chía y Zipaquirá
––(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 28 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera, Funza, Cota, Chía y Zipaquirá, Cundinamarca
Localidad de Antonio Nariño
Barrio Ciudad Jardín Sur. De la calle 17 Sur a calle 19 Sur entre carrera 9 a carrera 12 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Barrios Unidos
Barrio Alcázares. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 69 a calle 71 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Chapinero
Barrio Chapinero Norte. De la calle 65 a calle 67 entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Engativá
Barrio Julio Flórez. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 79 a calle 81 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio San Ignacio. De la carrera 75 a carrera 77 entre calle 45 a calle 47 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Hipotecho Sur. De la calle 0 a calle 3 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Lombardía. De la carrera 112 a carrera 114 entre calle 141 a calle 143 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Nicolás de Federmán. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 29 a carrera 31 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.
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Municipios aledaños a Bogotá
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Mosquera, Cundinamarca
De la calle 2 a calle 4 entre carrera 17 a carrera 19. Desde las 9:15 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Funza, Cundinamarca
Vereda Florida. Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.
Cota, Cundinamarca
Vereda Siberia. Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.
Chía, Cundinamarca
De la carrera 3 a carrera 8 entre calle 9 a calle 13. Desde las 8:15 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Zipaquirá, Cundinamarca
De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 12 a calle 14. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.