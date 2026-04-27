    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este martes 28 de abril de 2026 en Bogotá, Mosquera, Funza, Cota, Chía y Zipaquirá

    Ariel Cabrera Publicado el

    ––(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 28 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera, Funza, Cota, Chía y Zipaquirá, Cundinamarca

    Localidad de Antonio Nariño

    Barrio Ciudad Jardín Sur. De la calle 17 Sur a calle 19 Sur entre carrera 9 a carrera 12 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Barrios Unidos

    Barrio Alcázares. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 69 a calle 71 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Chapinero

    Barrio Chapinero Norte. De la calle 65 a calle 67 entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Engativá

    Barrio Julio Flórez. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 79 a calle 81 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Barrio San Ignacio. De la carrera 75 a carrera 77 entre calle 45 a calle 47 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Hipotecho Sur. De la calle 0 a calle 3 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Lombardía. De la carrera 112 a carrera 114 entre calle 141 a calle 143 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Teusaquillo

    Barrio Nicolás de Federmán. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 29 a carrera 31 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.


    Municipios aledaños a Bogotá

    Mosquera, Cundinamarca

    De la calle 2 a calle 4 entre carrera 17 a carrera 19. Desde las 9:15 a. m. hasta las 6:00 p. m.

    Funza, Cundinamarca

    Vereda Florida. Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

    Cota, Cundinamarca

    Vereda Siberia. Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

    Chía, Cundinamarca

    De la carrera 3 a carrera 8 entre calle 9 a calle 13. Desde las 8:15 a. m. hasta las 6:00 p. m.

    Zipaquirá, Cundinamarca

    De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 12 a calle 14. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte