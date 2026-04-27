    • Bogotá

    Hay 70 vacantes en esta semana y puede postularse de manera virtual

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Mujer en feria de empleo Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.Foto: Portal Bogotá

    Accede a 70 vacantes para QA specialists, QA analysts, ingenieras e ingenieros de software, ejecutivas y ejecutivos comerciales con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulaciones este lunes 27 y jueves 23 de abril de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega dos convocatorias.

    Tipo de estímulo:

    Empleo

    Beneficios:

    ‘Talento Capital’ trae dos convocatorias con vacantes para bachilleres, técnicos y tecnólogos.

    Requisitos:

    Cada convocatoria tiene sus propios requisitos.

    ¿Cómo aplicar?

    Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con con 40 vacantes en Bogotá

    Accede a 40 vacantes para QA specialists, QA analysts, ingenieras e ingenieros de software, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada ELECTRONIC ARTS. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ? ¿Quieres trabajar en la industria de los videojuegos?
    • Convocatoria para personas con estudios profesionales, ? técnicos o tecnólogos.
    • ¿Qué harás?: Ser parte del equipo que garantiza la calidad de videojuegos, participando en testing y desarrollo para que todo funcione al más alto nivel.

    Requisitos clave:

    • Inglés B2 obligatorio.
    • Para QA: experiencia en testing (Jira, Trello, TestRail).
    • Para desarrollo: conocimientos en C#, C++, .NET, Angular u otros.

    Postúlate de manera virtual este lunes 27 de abril de 2026 a las 3:00 p. m., a través de la plataforma Zoom.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    Ingresa a la entrevista de manera virtual con Zoom, ingresando o haciendo clic aquí.

    Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con con 30 vacantes en Bogotá

    Accede a 30 vacantes paraejecutivas y ejecutivos comerciales, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada SIIGO. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ¿Tienes talento en ventas y quieres trabajar desde casa?
    • ? Experiencia mínima de un año en ventas de productos intangibles en canal telefónico.
    • ? Contrato a término indefinido
    • ? Salario a convenir y comisiones.

    Postúlate hasta el jueves 30 de abril, a través del formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

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