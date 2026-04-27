Hay 70 vacantes en esta semana y puede postularse de manera virtual

Foto: Portal Bogotá

Accede a 70 vacantes para QA specialists, QA analysts, ingenieras e ingenieros de software, ejecutivas y ejecutivos comerciales con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulaciones este lunes 27 y jueves 23 de abril de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega dos convocatorias.

‘Talento Capital’ trae dos convocatorias con vacantes para bachilleres, técnicos y tecnólogos.

¿Cómo aplicar?

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con con 40 vacantes en Bogotá

Accede a 40 vacantes para QA specialists, QA analysts, ingenieras e ingenieros de software, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada ELECTRONIC ARTS. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? ¿Quieres trabajar en la industria de los videojuegos?

Convocatoria para personas con estudios profesionales, ? técnicos o tecnólogos.

¿Qué harás?: Ser parte del equipo que garantiza la calidad de videojuegos, participando en testing y desarrollo para que todo funcione al más alto nivel.

Requisitos clave:

Inglés B2 obligatorio.

Para QA: experiencia en testing (Jira, Trello, TestRail).

Para desarrollo: conocimientos en C#, C++, .NET, Angular u otros.

Postúlate de manera virtual este lunes 27 de abril de 2026 a las 3:00 p. m., a través de la plataforma Zoom.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Ingresa a la entrevista de manera virtual con Zoom, ingresando o haciendo clic aquí.

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con con 30 vacantes en Bogotá

Accede a 30 vacantes paraejecutivas y ejecutivos comerciales, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada SIIGO. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

¿Tienes talento en ventas y quieres trabajar desde casa?

? Experiencia mínima de un año en ventas de productos intangibles en canal telefónico.

? Contrato a término indefinido

? Salario a convenir y comisiones.

Postúlate hasta el jueves 30 de abril, a través del formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.