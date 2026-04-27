Hay 70 vacantes en esta semana y puede postularse de manera virtual
Foto: Portal Bogotá
Accede a 70 vacantes para QA specialists, QA analysts, ingenieras e ingenieros de software, ejecutivas y ejecutivos comerciales con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulaciones este lunes 27 y jueves 23 de abril de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega dos convocatorias.
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
‘Talento Capital’ trae dos convocatorias con vacantes para bachilleres, técnicos y tecnólogos.
Requisitos:
Cada convocatoria tiene sus propios requisitos.
¿Cómo aplicar?
Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con con 40 vacantes en Bogotá
Accede a 40 vacantes para QA specialists, QA analysts, ingenieras e ingenieros de software, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada ELECTRONIC ARTS. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- ? ¿Quieres trabajar en la industria de los videojuegos?
- Convocatoria para personas con estudios profesionales, ? técnicos o tecnólogos.
- ¿Qué harás?: Ser parte del equipo que garantiza la calidad de videojuegos, participando en testing y desarrollo para que todo funcione al más alto nivel.
Requisitos clave:
- Inglés B2 obligatorio.
- Para QA: experiencia en testing (Jira, Trello, TestRail).
- Para desarrollo: conocimientos en C#, C++, .NET, Angular u otros.
Postúlate de manera virtual este lunes 27 de abril de 2026 a las 3:00 p. m., a través de la plataforma Zoom.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
Ingresa a la entrevista de manera virtual con Zoom, ingresando o haciendo clic aquí.
Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con con 30 vacantes en Bogotá
Accede a 30 vacantes paraejecutivas y ejecutivos comerciales, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada SIIGO. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- ¿Tienes talento en ventas y quieres trabajar desde casa?
- ? Experiencia mínima de un año en ventas de productos intangibles en canal telefónico.
- ? Contrato a término indefinido
- ? Salario a convenir y comisiones.
Postúlate hasta el jueves 30 de abril, a través del formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.