Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 27 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 27 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2664 – La 5ta 7 – Tarde 4648 – La 5ta 7
Culona
Día 7152 Noche
Pijao de Oro
8831 – La 5ta 5
Paisita
Día 7377 – La 5ta 6 – Noche
Chontico
Día 9657 – La 5ta 9 – Noche
Cafeterito
Tarde 5042 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 8717 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 905 – Noche
Play Four
Día 0174 – Noche
Samán
Día 4923
Caribeña
Día 3173 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 3788 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
día 5829 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 6396 – La 5ta 8 – Tarde 2423 – La 5ta 4