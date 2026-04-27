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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 27 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 27 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2664 – La 5ta 7 – Tarde 4648 – La 5ta 7

    Culona
    Día 7152 Noche

    Pijao de Oro
    8831 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 7377 – La 5ta 6 – Noche

    Chontico
    Día 9657 – La 5ta 9 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5042 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 8717 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 905 – Noche

    Play Four
    Día 0174 – Noche

    Samán
    Día 4923

    Caribeña
    Día 3173 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 3788 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    día 5829 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6396 – La 5ta 8 – Tarde 2423 – La 5ta 4

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