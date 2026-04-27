Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 27 de abril de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 27 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 2664 – La 5ta 7 – Tarde 4648 – La 5ta 7

Culona

Día 7152 Noche

Pijao de Oro

8831 – La 5ta 5

Paisita

Día 7377 – La 5ta 6 – Noche

Chontico

Día 9657 – La 5ta 9 – Noche

Cafeterito

Tarde 5042 – La 5ta 6 – Noche

Sinuano

Día 8717 – La 5ta 3 – Noche

Cash Three

Día 905 – Noche

Play Four

Día 0174 – Noche

Samán

Día 4923

Caribeña

Día 3173 – La 5ta 6 – Noche

Motilón

Tarde 3788 – La 5ta 5 – Noche

Fantástica

día 5829 – La 5ta 8 – Noche

Antioqueñita

Día 6396 – La 5ta 8 – Tarde 2423 – La 5ta 4