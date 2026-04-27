-Dólar TRM: $3,593.17 (vigente 28 de abril)

-Euro $ 4,178.10

-Bitcoin US$ 77.734.00

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 408,65

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,42

-Petróleo Brent US$ 96,65

-Oro-Compra Banco de la República $ 511.044,91