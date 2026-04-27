Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes abril 27, 2026 -Dólar TRM: $3,593.17 (vigente 28 de abril) -Euro $ 4,178.10 -Bitcoin US$ 77.734.00 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 408,65 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,42 -Petróleo Brent US$ 96,65 -Oro-Compra Banco de la República $ 511.044,91 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorDaniel Quintero agita al sector salud: «Tienen razón en estar nerviosos, yo vine a tomar decisiones» Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 28 de abril de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 7 y 8 También podría gustarte Economía Reducir producción de petróleo y carbón aumentará la pobreza y provocará pérdida de 145 mil empleos Ariel Cabrera martes septiembre 19, 2023 Nacional En el Día Mundial del Medio Ambiente, Vive Digital fomenta prácticas agrícolas responsables Giovanni Alarcón M. lunes junio 5, 2017 Internacional El Museo del Louvre reabrió tras el robo de joyas Ariel Cabrera miércoles octubre 22, 2025 Nacional Armada colombiana rescató a 30 migrantes venezolanos en San Andrés; 15 habían sido abandonados por los coyotes Ariel Cabrera viernes marzo 17, 2023