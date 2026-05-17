Crisis en la salud: Supersalud reporta más de 87 mil reclamos por barreras en citas y medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud, encendió las alarmas al revelar que se han radicado más de 87.000 quejas y reclamos por parte de usuarios afectados por la deficiente atención sanitaria en todo el territorio nacional. El ente de control advirtió que las principales anomalías administrativas y de servicios se concentran en la negación o demora en la entrega de medicamentos, así como en retrasos extremos para la asignación de citas médicas y tratamientos especializados. Esta ola de inconformidades, que afecta de manera prioritaria y preocupante a la población de adultos mayores, pone en evidencia las persistentes barreras de acceso que imponen tanto las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) dentro del sistema.

De acuerdo con el informe de la entidad, las trabas en la dispensación de tratamientos no corresponden a hechos aislados ni a situaciones logísticas menores. La Supersalud enfatizó que las interrupciones en los esquemas médicos de pacientes crónicos, como aquellos que padecen de hipertensión, incrementan drásticamente el riesgo de sufrir complicaciones orgánicas graves, entre las que se destacan los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y múltiples patologías cardiovasculares de alta complejidad.

La preocupación gubernamental y médica se sustenta en que las enfermedades del corazón constituyen una de las principales causas de mortalidad en el territorio colombiano. Las estadísticas oficiales estiman que aproximadamente uno de cada cuatro adultos en el país vive con hipertensión, lo que convierte el desabastecimiento o la retención de los fármacos en un potencial detonante de crisis de salud pública que impacta directamente la expectativa y calidad de vida de los ciudadanos.

Este balance institucional surge pocos días después de que el Ministerio de Salud emitiera nuevas directrices y obligaciones regulatorias dirigidas a las EPS e IPS para mitigar los colapsos en las cadenas de dispensación a través de redes alternas de soporte. Con este nuevo reporte de la Superintendencia, las autoridades competentes deberán profundizar en los esquemas de vigilancia y control para determinar la supuesta responsabilidad y negligencia de las directivas de las entidades de salud, las cuales podrían enfrentarse a drásticas sanciones administrativas y económicas si se comprueba la vulneración sistemática del derecho fundamental a la salud.

Fuentes:

Caracol Radio: Negación de medicamentos y demoras en citas: más de 87 mil reclamos golpean a EPS e IPS.

Valora Analitik: EPS tendrán nuevas obligaciones para evitar demoras en entrega de medicamentos.

La FM: Crisis de medicamentos en Colombia: miles de reclamaciones son atendidas por la Supersalud.

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