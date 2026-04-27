Interceptan en el Meta más de 2 toneladas y media de marihuana

–En el municipio de Puerto Gaitán, Meta, en desarrollo del Plan Ayacucho Plus, la Armada Nacional y la Policía

interceptaron una tractomula que transportaba 2 mil 698 kilogramos de marihuana, evitando que este cargamento fortaleciera economías ilícitas que alimentan la violencia y el terror, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

La operación se logró con el apoyo de caninos antinarcóticos y fueron capturados dos presuntos responsables, afectando de manera directa las rentas criminales de estructuras ilegales que buscan desestabilizar regiones y corromper territorios, señaló.

Añadió que este resultado va más allá de una incautación. «Impedimos que este cargamento continuara su ruta hacia corredores del narcotráfico con proyección internacional, frenamos recursos para el crimen organizado y reafirmamos el control institucional sobre rutas estratégicas del país. Así se protege a Colombia: golpeando el delito en su logística, en sus finanzas y en su capacidad de expansión», subrayó.