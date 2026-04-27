Nuevo ataque de EE.UU contra supuesta ‘narcolancha’ en el Pacífico Oriental; 3 muertos más (VIDEO)

–(Captura de video). Tres hombres murieron en «un ataque cinético letal» llevado a cabo por las fuerzas estadounidenses en el Pacífico Oriental, informó el Comando Sur de EE.UU. Según el organismo, la acción se ejecutó este domingo contra una supuesta ‘narcolancha’ operada por «organizaciones designadas como terroristas» que “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”.

On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x — U.S. Southern Command (@Southcom) April 27, 2026

El Comando Sur de EE.UU precisa en su nota en X que el 26 de abril, por orden del comandante General Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida.

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe y el Pacífico, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando, sin presentar pruebas, al Gobierno venezolano de contribuir a ese delito.

Los bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, tanto en el Caribe como en el Pacífico, suman ya cerca de 190 muertos.

Los más recientes ataques fueron ejecutados en el Océano Pacífico el 11 de abril, cuando fueron bombardeadas dos embarcaciones. En una de ellas, murieron dos hombres y un tercero sobrevivió, mientras que en la segundo perdieron la vida otro tres hombres.

Applying total systemic friction on the cartels. On April 11, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted two lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence… pic.twitter.com/sRXTFYCWXu — U.S. Southern Command (@Southcom) April 12, 2026

TRADUCCIÓN:

Aplicando fricción sistémica total a los cárteles.

El 11 de abril, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Dos narco-terroristas varones fueron abatidos, y un narco-terrorista sobrevivió al primer ataque. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante el segundo ataque. Tras los enfrentamientos, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida.

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Al día siguiente, fue atacada otra supuesta «narcolancha» con saldo de ocupantes muertos en el Pacífico Sur.

El 16 abril en la misma zona se realizo otro ataque mortal contra una ‘narcolancha’; tres tripulantes perdieron la vida.

El 20 del mismo mes, murieron en otra operación similar tres tripulante y 5 días después se realizó un nuevo «ataque cinético letal» contra una supuesta ‘narcolancha’ operada por «organizaciones designadas como terroristas» en el Pacífico Oriental. Dos hombres murieron en la operación.