    • Judicial Nacional

    Condenado a 42 años de prisión alias «satanás» por asesinato de su expareja y a dos personas más en Antioquia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Un juez penal de conocimiento condenó a 42 años de prisión a Janner Iván Morales Poveda, alias «satanás», por su responsabilidad en un triple homicidio ocurrido el 11 de octubre de 2023, en Abejorral (Antioquia).

    De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, el sujeto se retiró un brazalete electrónico de vigilancia, evadió una medida de aseguramiento privativa de la libertad que cumplía en su lugar de residencia y se trasladó a inmediaciones de un cultivo de café en la vereda Santa Ana.

    En lugar interceptó a su excompañera sentimental, quien caminaba con su nueva pareja y otra persona. Inicialmente, atacó con un cuchillo y con un arma de fuego a la mujer. Luego, arremetió contra los dos hombres, los golpeo y agredió hasta causarles la muerte.

    Por estos hechos, Morales Poveda, de 44 años, fue condenado por los delitos de feminicidio, homicidio y tráfico, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Asimismo, mediante un preacuerdo, fue sentenciado a dos años de prisión por el delito de fuga de presos.

    Alias «satanás» actualmente cumple otra condena de 58 años de prisión por homicidios y desplazamientos forzados cometidos en Huila.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte