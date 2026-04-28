Condenado a 42 años de prisión alias «satanás» por asesinato de su expareja y a dos personas más en Antioquia

–Un juez penal de conocimiento condenó a 42 años de prisión a Janner Iván Morales Poveda, alias «satanás», por su responsabilidad en un triple homicidio ocurrido el 11 de octubre de 2023, en Abejorral (Antioquia).

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, el sujeto se retiró un brazalete electrónico de vigilancia, evadió una medida de aseguramiento privativa de la libertad que cumplía en su lugar de residencia y se trasladó a inmediaciones de un cultivo de café en la vereda Santa Ana.

En lugar interceptó a su excompañera sentimental, quien caminaba con su nueva pareja y otra persona. Inicialmente, atacó con un cuchillo y con un arma de fuego a la mujer. Luego, arremetió contra los dos hombres, los golpeo y agredió hasta causarles la muerte.

A 42 años de prisión fue sentenciado Janner Iván Morales Poveda, alias Satanás, por su responsabilidad en el crimen de su excompañera sentimental y otras dos personas, en hechos ocurridos el 11 de octubre de 2023 en Abejorral (Antioquia). Información completa aquí:… pic.twitter.com/vkowYNTtdi — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 26, 2026

Por estos hechos, Morales Poveda, de 44 años, fue condenado por los delitos de feminicidio, homicidio y tráfico, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Asimismo, mediante un preacuerdo, fue sentenciado a dos años de prisión por el delito de fuga de presos.

Alias «satanás» actualmente cumple otra condena de 58 años de prisión por homicidios y desplazamientos forzados cometidos en Huila.