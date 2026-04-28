MinDefensa descarta supuesto atentado contra la candidata presidencial Paloma Valencia

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró a través de su cuenta en X que las labores de inteligencia «descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia, atribuida a lo que fue la Estructura 42 de las extintas Farc o a un sujeto conocido con el alias de ‘Buche de Tula’, con antecedentes en delincuencia común».

Añadió que esta conclusión ya fue comunicada al equipo de campaña y a la aspirante presidencial. Sin embargo, advierte

se mantienen activas todas las capacidades de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional, articuladas bajo el direccionamiento de, Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, UNP, para proteger a todas las candidatas y candidatos presidenciales.

«Protegerlos es proteger la democracia. No escatimaremos ningún esfuerzo en este propósito nacional», subrayó el jefe de la cartera de Defensa, reiterando la recompensa de mil millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que ermita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. «Cualquier información o sospecha puede ser reportada a la línea 157», concluyó.

La candidata presidencial de Centro Democrático afirmó que «los criminales» le pusieron precio a su cabeza, advirtindo que ya se habían pagado 2 mil millones de pesos para asesinarla. Sin embargo, subrayó «los colombianos deben saber que aquí hay una mujer valiente dispuesta a trabajar por una Colombia sin miedo» y puntualizó: «Los delincuentes quedan notificados: conmigo no estarán en tarimas ni en el Congreso, sino en la cárcel; conmigo se acaba la paz total».

Los criminales le pusieron precio a mi cabeza .Ya se pagaron 2 mil millones de pesos para asesinarme, pero los colombianos deben saber que aquí hay una mujer valiente dispuesta a trabajar por una Colombia sin miedo. Los delincuentes quedan notificados: conmigo no estarán en… pic.twitter.com/49JpMCImVf — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 28, 2026

Las amenazas contra Paloma Valencia se atribuyen supuestamente al grupo terrorista Eln.

En desarrollo de la campaña presidencial se han denunciado amenazas contra el candidato de Pacto Histórico Iván Cepeda y contra el aspirante del movimiento Defensores de la Patria y Abelardo de la Espriella.

En lo que respecta a Cepeda, el presidente Gustavo Petro aseguró que la CIA tenía información sobre un plan para atentar contra su vida.

Mientras tanto, De la Espriella, al igual que Paloma Valencia, recibió amenazas con la imagen de una corona fúnebre.