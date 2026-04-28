Conozca las marchas y manifestaciones previstas en Bogotá en lo que resta de abril y 1 de mayo

Foto: Secretaría de Gobierno – Dirección de Diálogo y Convivencia

Del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo de 2026, Bogotá vivirá una nueva agenda de movilizaciones, marchas, plantones y otras actividades ciudadanas que reflejan conversaciones urgentes: la dignidad laboral, la memoria, la tierra, la paz y las heridas que todavía buscan ser nombradas y reivindicadas en el espacio público. Debido a estas manifestaciones se pueden registrar afectaciones en la movilidad e impactos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.

Mantente informado sobre los cierres y desvíos, así como las novedades en materia de movilidad por estas manifestaciones y movilizaciones, a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Para evitar contratiempos y garantizar una mejor movilidad, te recomendamos consultar esta agenda y planificar tus recorridos con anticipación.

Lunes, 27 de abril

Plantón: ¡La dignidad docente significa formalización, por eso vamos al plantón!

Hora: 10:00 a. m.

Punto de concentración: Edificio Administrativo UPN en la calle 72 con carrera 13 – Localidad de Chapinero.

Evento cultural con reivindicaciones: Jornada por una cultura de paz

Hora: 10:30 a. m. a 1:30 p. m.

Punto de concentración: Calle 25 con carrera 37 – Localidad de Teusaquillo

Plantón: Movilización Nacional Campesina

Hora: No informada

Punto de concentración frente a la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la calle 43 con carrera 57. – Localidad de Teusaquillo.

Martes, 28 de abril

Plantón por Carolina Garzón Ardila

Hora: 9:30 a. m.

Punto de concentración frente a la sede de la Cancillería sede centro en la calle Décima #5-51. – Localidad de La Candelaria

20 Años MOVICE

Hora: 10:00 a. m.

Punto de concentración: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la calle 26 con carrera 19. – Localidad de Los Mártires.

Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración del estallido social

Hora: 3:00 p. m.

Punto de concentración: Casa Memoria Suba en la Carrera 125B con calle 131A. – Localidad de Suba

Destino: Avenida Ciudad de Cali con avenida Suba en inmediaciones al Portal Suba de TransMilenio.

28A: Cinco años del estallido social

Hora: 5:00 p. m.

Punto de concentración: Calle 80 con carrera 102 frente a la Bahía Puente Tierra del Sol. – Localidad de Engativá

Destino: No informado.

Viernes 1 de mayo

Marcha Día del Trabajo

Hora: 10:00 a. m.

Punto de concentración: Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, carrera Séptima entre calles 11 y Décima.

Recomendaciones para la ciudadanía

Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participas en alguna movilización, hazlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

En Bogotá se reafirma el compromiso con el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por el derecho a la protesta, siempre en el marco del uso adecuado y autorizado del espacio público.