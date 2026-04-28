Brilla Lucho Díaz en París: PSG toma ventaja en una lluvia de goles ante el Bayern

El extremo colombiano Luis Díaz brilló con luz propia este martes en el estadio Parque de los Príncipes, donde su equipo, el Bayern Múnich, cayó 5-4 ante el París Saint-Germain en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. El guajiro, quien fue titular y disputó los 90 minutos, se consolidó como la figura del conjunto bávaro al anotar un golazo y provocar un penalti, en un encuentro marcado por la intensidad ofensiva y la fragilidad defensiva de ambas escuadras que buscaban dar el primer paso hacia la gran final europea.

Desde el pitazo inicial, el atacante de la Selección Colombia demostró por qué es una pieza inamovible en el esquema de Vincent Kompany. Apenas a los 12 minutos, su velocidad obligó a Marquinhos a cometerle una falta que terminó en amonestación para el capitán parisino. Poco después, en el minuto 15, Díaz fue derribado en el área por Willian Pacho, provocando una pena máxima que Harry Kane transformó en el primer tanto del encuentro. A pesar del dominio inicial alemán, el PSG remontó con una ráfaga de goles liderada por Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, quienes castigaron cada error de la zaga visitante.

El momento cumbre para el colombiano llegó en el segundo tiempo, específicamente en el minuto 68. Tras un control orientado de alta factura técnica, «Lucho» sacó un remate potente que dejó sin opciones al portero Matvey Safonov, marcando el 5-4 definitivo que mantiene viva la esperanza del Bayern. Con esta anotación, el colombiano suma una estadística envidiable en la presente temporada europea, ratificando su jerarquía en las citas de mayor presión y convirtiéndose en el principal argumento ofensivo para el duelo de vuelta en Alemania.

La serie queda abierta y se definirá el próximo 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, llegará con la mínima ventaja pero con la advertencia de un Luis Díaz que parece indescifrable para su defensa. Por su parte, el Bayern deberá ajustar sus líneas posteriores si pretende remontar el marcador global y acceder a la final, confiando nuevamente en la magia del extremo cafetero para revertir la historia ante su público.