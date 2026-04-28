    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 29 y jueves 30 de abril de 2026 en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este miércoles 29 y jueves 30 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Miércoles 29 de abril de 2026

    Rafael Uribe Uribe

    San Blas II, Ramajal, San Pedro, Los Alpes, Santa Inés Sur
    De la Carrera 13 Este a la Transversal 6C Este, entre la Calle 28B Sur a la Calle 36G Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector
    De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Engativá

    Normandía, Santa Cecilia, San Ignacio
    De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 72 a la Carrera 86
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    La Carolina, Country Club
    De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Usaquén

    Santa Teresa, San Cristóbal Norte
    De la Carrera 8A Bis a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170
    10:00 a.m.
    24 horas
    Renovación de red acueducto

    Bosa

    Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II
    De la Calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor


    Jueves 30 de abril de 2026

    Kennedy
    Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central
    De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K
    De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H
    De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur
    De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Barrios Unidos

    Entre Ríos
    De la Calle 80 a la Calle 88, entre la Carrera 68 a la Carrera 58
    9:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de hidrante

    Barrios Unidos

    Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto
    De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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