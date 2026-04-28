Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 29 y jueves 30 de abril de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este miércoles 29 y jueves 30 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Miércoles 29 de abril de 2026
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Rafael Uribe Uribe
San Blas II, Ramajal, San Pedro, Los Alpes, Santa Inés Sur
De la Carrera 13 Este a la Transversal 6C Este, entre la Calle 28B Sur a la Calle 36G Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector
De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Engativá
Normandía, Santa Cecilia, San Ignacio
De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 72 a la Carrera 86
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
La Carolina, Country Club
De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Usaquén
Santa Teresa, San Cristóbal Norte
De la Carrera 8A Bis a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170
10:00 a.m.
24 horas
Renovación de red acueducto
Bosa
Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II
De la Calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
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Jueves 30 de abril de 2026
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Kennedy
Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central
De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K
De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H
De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur
De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Barrios Unidos
Entre Ríos
De la Calle 80 a la Calle 88, entre la Carrera 68 a la Carrera 58
9:00 a.m.
24 horas
Instalación de hidrante
Barrios Unidos
Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto
De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.