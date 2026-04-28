Cortes de luz este miércoles 29 de abril de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 29 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Chapinero Norte. De la calle 61 a calle 65 entre carrera 8 a carrera 11 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Espartillal. De la calle 76 a calle 79 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Lago Gaitán. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 79 a calle 81 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Barrio El Retiro. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 82 a calle 84 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Bonanza. De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 77 a calle 79 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Barrio El Laurel. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 66 a calle 68 – Desde las 12:30 p. m. hasta las 2:00 p. m.

Barrio La Faena. De la calle 68 a calle 70 entre carrera 117 a carrera 119 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Palo Blanco. De la calle 68 a calle 70 entre carrera 70 a carrera 72 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Santa Cecilia. De la calle 24 a calle 26 entre carrera 84 a carrera 86 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Patio Bonito. De la calle 0 Sur a calle 2 Sur entre carrera 85 a carrera 87 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Tejar. De la carrera 51 a carrera 53 entre calle 33 Sur a calle 35 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Lombardía. De la calle 141 a calle 143 entre carrera 112 a carrera 114 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Barrio Altos de la Florida I Sector. (Comuna 6) – De la carrera 15 Este a carrera 19 Este entre calle 3 a calle 7 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.