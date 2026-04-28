    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este miércoles 29 de abril de 2026 en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 29 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca.

    Localidad de Chapinero

    Barrio Chapinero Norte. De la calle 61 a calle 65 entre carrera 8 a carrera 11 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Espartillal. De la calle 76 a calle 79 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Lago Gaitán. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 79 a calle 81 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m.

    Barrio El Retiro. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 82 a calle 84 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Engativá

    Barrio Bonanza. De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 77 a calle 79 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

    Barrio El Laurel. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 66 a calle 68 – Desde las 12:30 p. m. hasta las 2:00 p. m.

    Barrio La Faena. De la calle 68 a calle 70 entre carrera 117 a carrera 119 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

    Barrio Palo Blanco. De la calle 68 a calle 70 entre carrera 70 a carrera 72 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.

    Localidad de Fontibón

    Barrio Santa Cecilia. De la calle 24 a calle 26 entre carrera 84 a carrera 86 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Patio Bonito. De la calle 0 Sur a calle 2 Sur entre carrera 85 a carrera 87 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Puente Aranda

    Barrio Tejar. De la carrera 51 a carrera 53 entre calle 33 Sur a calle 35 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Lombardía. De la calle 141 a calle 143 entre carrera 112 a carrera 114 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.


    Municipios aledaños a Bogotá

    Soacha, Cundinamarca

    Barrio Altos de la Florida I Sector. (Comuna 6) – De la carrera 15 Este a carrera 19 Este entre calle 3 a calle 7 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

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