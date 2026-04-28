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    Resultados de las loterías y chances de este martes 28 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 28 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1070 – La 5ta 4 – Tarde 0411 – La 5ta 7

    Culona
    Día 4412 – Noche

    Astro Sol
    0693 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    8780 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 3818 – La 5ta 8 – Noche 4515 – Conejo

    Chontico
    Día 3489 – La 5ta 7 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 1483 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 8408 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 905 – Noche

    Play Four
    Día 5894 – Noche

    Samán
    Día 0854

    Caribeña
    Día 9786 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 9420 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 0050 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3862 – La 5ta 3 – Tarde 5266 – La 5ta 8

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