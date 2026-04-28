Resultados de las loterías y chances de este martes 28 de abril de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 28 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 1070 – La 5ta 4 – Tarde 0411 – La 5ta 7

Culona

Día 4412 – Noche

Astro Sol

0693 – Signo Aries

Pijao de Oro

8780 – La 5ta 5

Paisita

Día 3818 – La 5ta 8 – Noche 4515 – Conejo

Chontico

Día 3489 – La 5ta 7 – Noche

Cafeterito

Tarde 1483 – La 5ta 4 – Noche

Sinuano

Día 8408 – La 5ta 5 – Noche

Cash Three

Día 905 – Noche

Play Four

Día 5894 – Noche

Samán

Día 0854

Caribeña

Día 9786 – La 5ta 5 – Noche

Motilón

Tarde 9420 – La 5ta 5 – Noche

Fantástica

Día 0050 – La 5ta 0 – Noche

Antioqueñita

Día 3862 – La 5ta 3 – Tarde 5266 – La 5ta 8