Resultados de las loterías y chances de este martes 28 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 28 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1070 – La 5ta 4 – Tarde 0411 – La 5ta 7
Culona
Día 4412 – Noche
Astro Sol
0693 – Signo Aries
Pijao de Oro
8780 – La 5ta 5
Paisita
Día 3818 – La 5ta 8 – Noche 4515 – Conejo
Chontico
Día 3489 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 1483 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 8408 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 905 – Noche
Play Four
Día 5894 – Noche
Samán
Día 0854
Caribeña
Día 9786 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 9420 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 0050 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 3862 – La 5ta 3 – Tarde 5266 – La 5ta 8