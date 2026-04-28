El Gobierno Nacional tacha de «inaceptable» el freno al traslado de ahorros hacia Colpensiones

El Gobierno de Colombia, a través de un comunicado emitido este martes 28 de abril de 2026 en Bogotá, calificó como «inaceptable» la reciente decisión administrativa o judicial que suspende el proceso de traslado de ahorros pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones. Esta reacción surge ante la preocupación del Ejecutivo por el posible estancamiento de la reforma pensional, argumentando que dicha medida interrumpe la transición hacia el nuevo modelo de protección a la vejez y afecta la liquidez del sistema público.

La administración central ha manifestado que la suspensión no solo representa un obstáculo técnico, sino que vulnera el derecho de miles de ciudadanos que buscan asegurar su jubilación bajo el régimen de prima media. Según portavoces gubernamentales, la medida cautelar carece de un sustento sólido que justifique frenar un proceso que ya estaba en marcha, lo que ha generado un clima de incertidumbre jurídica entre los cotizantes que se encuentran en el periodo de transición.

Por otro lado, sectores de la oposición y algunos gremios financieros han defendido la suspensión, argumentando que es necesario revisar con lupa la sostenibilidad fiscal de estos traslados masivos. No obstante, el Ministerio de Trabajo y la presidencia de Colpensiones han reiterado que la entidad cuenta con la infraestructura necesaria para recibir los recursos y que cualquier retraso implica un costo social elevado para los adultos mayores más vulnerables del país.

Se espera que en las próximas horas se presenten los recursos legales correspondientes para revertir esta situación. Mientras tanto, el panorama de la seguridad social en Colombia permanece en vilo, a la espera de que los tribunales definan si el flujo de capitales hacia el fondo estatal puede reanudarse de manera inmediata o si deberá someterse a una revisión estructural más profunda que podría dilatar los cronogramas establecidos originalmente por la ley.