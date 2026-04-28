Gobierno refuerza seguridad en Cali con acciones integrales urbanas y rurales

Foto: Ejército Nacional

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en Cali, el Gobierno nacional, a través de la Tercera Brigada del Ejército, adelanta acciones conjuntas con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía Distrital, enfocadas en la prevención del delito y la protección de la población civil.

Las operaciones incluyen patrullajes mixtos, instalación de puestos de control, verificación de antecedentes y toma institucional de establecimientos de entretenimiento nocturno, especialmente en sectores de alta afluencia y zonas de mayor dinámica nocturna. Estas acciones buscan ejercer control territorial, disuadir conductas delictivas y fortalecer la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

En desarrollo de estas actividades, las autoridades mantienen un trabajo articulado orientado a la identificación de personas requeridas por la justicia, así como a la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en establecimientos abiertos al público. Este esfuerzo interinstitucional permite una respuesta más eficaz frente a amenazas que afectan la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

“El despliegue de nuestras tropas en articulación con la Policía y las autoridades locales obedece a una estrategia integral de seguridad, que prioriza la prevención y el control institucional en los puntos más sensibles de la ciudad”, señala la información oficial de la Tercera Brigada, al destacar el compromiso de la Fuerza Pública con la población caleña.

De manera complementaria, estas acciones en el área urbana se fortalecerán con operaciones militares a profundidad en sectores rurales de Cali y en los municipios de Jamundí y Palmira, con el propósito de neutralizar el accionar de grupos armados organizados que delinquen en el suroccidente del país y afectan la seguridad regional.

El Ejército reiteró que “la presencia permanente y coordinada del Estado es clave para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y avanzar en el control del territorio”.

Con información del Ejército nacional