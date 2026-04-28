Trump: Irán está al borde del colapso y pidió reabrir el estrecho de Ormuz lo antes posible

–El presidente Donald Trump afirmó este martes que Irán le reportó que está al borde del colapso y le pidió reabrir el estrecho de Ormuz, en medio del bloqueo naval de EE.UU. al país persa.

«Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible», escribió el presidente estadounidense en Truth Social.

Según el mandatario, la República Islámica se encuentra en un «estado de colapso» y pide reabrir la vía marítima mientras trata de esclarecer la situación de su liderazgo.

TRADUCCIÓN:

Irán acaba de informarnos que se encuentra en un “estado de colapso” Quieren que “abramos el estrecho de Ormuz” lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que podrán hacer!). ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP

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El mensaje del presidente Trump surgió la misma jornada que el portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, Reza Talaei-Nik, declaró que «Estados Unidos ya no está en posición de dictar sus políticas a las naciones independientes».

Alaeddín Boruyerdí, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la cámara legislativa de la República Islámica, comentó esta semana que Irán está elaborando una ley sobre nuevos procedimientos para el tránsito por la vía estratégica que será aprobada inmediatamente después de que el Parlamento del país persa reanude sus sesiones. (Información RT).