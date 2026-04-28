Uno de los mayores exportadores de petróleo se retira de la OPEP

–(Imagen @emirates). Emiratos Árabes Unidos anunció este martes su decisión de salir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y también de la OPEP+, esta última creada en 2016 para reducir la extracción con el fin de estabilizar los precios. El retiro de ambas organizaciones se producirá a partir de este viernes 1 de mayo.

La agencia de prensa emiratí Wam afirmó que «esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional». Agregó que la salida, además, obedece a «las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz».

La medida está impulsada también por el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta.

Emiratos Árabes Unidos se unió a la OPEP en 1967 como Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la fusión de los siete emiratos que conformaron el Estado bajo su nombre actual en 1971.

Tras su salida de la organización, Emiratos Árabes Unidos promete desempeñar un papel responsable en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial, aumentando su producción de forma gradual y prudente, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado.

La decisión tampoco alterará el enfoque del país basado en la cooperación con los productores y consumidores. Desde la nación aseguran que el paso, en cambio, fortalecerá su capacidad de respuesta ante las cambiantes demandas del mercado.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo fue fundada en 1960 por cinco países: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Su creación fue una respuesta al prolongado dominio y monopolio real de las empresas energéticas de Europa y Estados Unidos, denominadas las Siete Hermanas, en los mercados del petróleo.

La OPEP cuenta actualmente con 12 miembros, entre los que se encuentran, además de los cinco fundadores, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Argelia, Nigeria, Gabón, Guinea Ecuatorial y la República del Congo.

Según los estatutos de la OPEP, su misión es «coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros y garantizar la estabilización de los mercados del petróleo con el fin de asegurar un suministro eficaz, económico y regular de petróleo a los consumidores, unos ingresos constantes a los productores y un rendimiento justo del capital para quienes invierten en la industria petrolera».

Varios países productores de petróleo que no son miembros de la OPEP también cooperan con la organización. Como ejemplo de esta colaboración destaca el acuerdo firmado en 2016 para reducir la extracción con el fin de estabilizar los precios, conocido como OPEP+.

Diez grandes países productores de petróleo, entre ellos Rusia (tercer productor mundial), México y Kazajistán, se adhirieron a este acuerdo, que se firmó en respuesta a la llamada «revolución del esquisto» en Estados Unidos, que deprimió considerablemente los precios mundiales del crudo.

En 2020, los países de la OPEP+ también acordaron recortar la producción para estabilizar los precios durante la pandemia de covid-19, que redujo notablemente la demanda y provocó el desplome de los precios.

En 2025, las autoridades de Brasil anunciaron su decisión de adherirse a la OPEP+. (Información RT).