Desde hoy cambia el sentido del puente vehicular en Cafam Floresta

Foto: IDU.

Desde este miércoles 29 de abril cambia el sentido del puente vehicular en Cafam Floresta para dar continuidad a las obras del grupo 7 de la avenida 68.

Para avanzar en las obras en el tramo más extenso de la av. 68 (grupo 7), se realizarán los siguientes cambios:

Se realizará el cierre del carril derecho del costado oriental (sentido sur–norte) de la carrera 68, entre la calle 94 (Cafam Floresta) y la carrera 65ª. El puente vehicular cambiará su sentido, ahora los carros transitarán sur-norte. No se realizarán nuevas reducciones de carriles. Se mantendrán habilitados los tres carriles por sentido.

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¿Por qué los cierres?

Se realizan para adelantar obras de la calzada suroriental para tráfico mixto, la construcción de redes pluviales y de alcantarillado, espacio público (costado oriental) bajo el puente y la construcción de la bocacalle en la carrera 65.

Paradas SITP: No hay cambios en las paradas

Implementación y apoyo logístico: La medida contará con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y auxiliares de tráfico, ubicados en puntos estratégicos como la bifurcación, accesos de obra, la estación Primax y la intersección de la carrera 65.

Con este cambio de sentido del puente, no se generan nuevos cierres, se mantendrán los mismos tres carriles por sentido que actualmente están habilitados.