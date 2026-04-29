    • Bogotá

    Desde hoy cambia el sentido del puente vehicular en Cafam Floresta

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de obras del grupo 7 de la av. 68Foto: IDU.

    Desde este miércoles 29 de abril cambia el sentido del puente vehicular en Cafam Floresta para dar continuidad a las obras del grupo 7 de la avenida 68.

    Para avanzar en las obras en el tramo más extenso de la av. 68 (grupo 7), se realizarán los siguientes cambios:

    1. Se realizará el cierre del carril derecho del costado oriental (sentido sur–norte) de la carrera 68, entre la calle 94 (Cafam Floresta) y la carrera 65ª.
    2. El puente vehicular cambiará su sentido, ahora los carros transitarán sur-norte.
    3. No se realizarán nuevas reducciones de carriles. Se mantendrán habilitados los tres carriles por sentido.

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    ¿Por qué los cierres?

    Se realizan para adelantar obras de la calzada suroriental para tráfico mixto, la construcción de redes pluviales y de alcantarillado, espacio público (costado oriental) bajo el puente y la construcción de la bocacalle en la carrera 65.

    Paradas SITP: No hay cambios en las paradas

    Implementación y apoyo logístico: La medida contará con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y auxiliares de tráfico, ubicados en puntos estratégicos como la bifurcación, accesos de obra, la estación Primax y la intersección de la carrera 65.

    Con este cambio de sentido del puente, no se generan nuevos cierres, se mantendrán los mismos tres carriles por sentido que actualmente están habilitados.

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