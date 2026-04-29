Seis niños fueron encontrados solos y rescatados por la Policía en Usme

Foto: Policía de Bogotá

Bogotá no deja de avanzar en proteger los derechos de los niños y niñas. En la madrugada de este 28 de abril de 2026, la Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, logró el rescate de 6 menores en la localidad de Usme.

Los uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio Antonio José Sucre cuando, sobre las 2 de la mañana, observaron en vía pública a dos menores sin la supervisión de un adulto responsable. De manera inmediata, preguntaron a estos menores dónde se encontraban sus padres y manifestaron que su madre había salido de la vivienda, por lo cual fueron llevados para ser entregados a su familiar.

Al llegar al sitio observaron la puerta abierta y en su interior encontraron a otros 4 menores durmiendo en condiciones no adecuadas y sin la presencia de algún familiar, por lo cual se realizó el retiro de estos niños de 11 y 18 meses, 3, 4, 6 y 11 años por uniformados del Grupo de Infancia y Adolescencia.

Cuando los padres llegaron a la vivienda, se encontraban en un aparente estado de embriaguez, motivo por el cual no son garantes en el momento para el cuidado de sus hijos. Los niños fueron llevados al Centro Especializado Revivir para el restablecimiento de sus derechos.

Bogotá invita a los padres de familia y cuidadores a no dejar solos a sus hijos, a dejarlos bajo el cuidado de un adulto responsable y, ante cualquier hecho que afecte la vida e integridad de los niños, niñas o adolescentes, informar de manera oportuna a través de la Línea de Emergencias 123 o 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Consulte este video de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para conocer más detalles sobre el caso:

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.