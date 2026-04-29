Este 29 de abril en la FILBo 2026 Celebra el mes de la niñez con literatura infantil

Foto: BibloRed.
En el marco de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo), la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed presenta Las voces de los niños, este miércoles 29 de abril de 2026 en la Biblioteca Pública Fontibón a las 10:00 a. m. ¡Entrada gratis!
En estas sesiones promueven el cuidado y el desarrollo integral de los niños y niñas a partir de la lectura, el juego y la exploración artística. No olvides venir junto a tu pequeño en ropa que se pueda ensuciar.
?Dirigido a: 0 – 5 años: Primera Infancia
Descubre más de las actividades destacadas de FILBo 2026, con el siguiente post de Instagram de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed
La cita es en la Biblioteca Pública Fontibón, ubicada en la calle 18 #99-38, al occidente de Bogotá.
Para conocer más de la programación, ingresa a la sección de Portal Bogotá de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo), haciendo clic aquí.
Este contenido fue creado a partir de la información proporcionada y difundida por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) https://www.biblored.gov.co/ . El artículo fue curado por un o una periodista del Portal Bogotá.
Si tienes alguna sugerencia, observación o necesitas más información sobre la nota publicada, puedes hacerlo a través de los canales de atención a la ciudadanía de la entidad mencionada o en Bogotá te Escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/.
Taller: Donde El Silencio Cuenta
FUGA
El Muelle de la FUGA . Cra 3 #10-27
9:00 a.m.
Conoce más
La muerte ajena: secretos, culpas y silencios
BibloRed
Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal Avenida Ciudad de Cali # 6C – 09
10:00 a.m.
Talleres: Jiaco y Vecy: Misión Nubakatá
Secretaría de Cultura
Zona Talleres
10:30 a.m.
Taller Libro al Viento – Diarios y la intimidad de la palabra
Idartes
Pabellón 5A
12:00 p.m.
Conoce más
Lanzamiento Plan de Cultura de Bogotá: una brújula hacia 2038
Secretaría de Cultura
Auditorio Pabellón 5A LEO Sinfonía del Silencio
12:00 p.m.
Silencios públicos
BibloRed
Biblioteca Pública La Victoria Calle 37 Bis B Sur # 2-81 Este
2:00 p.m.
Conoce más
La Vorágine en Lectura Fácil – Relatos de la selva y la llanura
Idartes
Sala FILBo LIJ
2:30 p.m.
Conoce más
Habitar el silencio: reconectando con tu voz interior
Secretaría de Cultura
Zona Talleres
2:30 p.m.
Primera Antología Hispanoamericana de narrativas en cárceles “las Máscaras que Habito”
BibloRed
Auditorio
2:30 p.m.
Mujeres Con Corazón de Pájaro
FUGA
El Muelle de la FUGA . Cra 3 #10-27
3:00 p.m.
Las bocas del silencio, historia y ficción desde la ciudad amurallada
BibloRed
Biblioteca Pública Virgilio Barco Aula Múltiple Avenida Carrera 60 #50-60
3:00 p.m.
Lectura y pintura
BibloRed
Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río Avenida Calle 145 # 138A -10
3:00 p.m.
Conoce más
Voces que rompen el silencio
BibloRed
Biblioteca Público Escolar Sumapaz Centro Poblado vereda La Unión, Corregimiento de San Juan
3:30 p.m.
Presentación Artefactum
Idartes
Pabellón 5A
4:00 p.m.
Conoce más
Variaciones de lo real: la escritura de mundos posibles
BibloRed
Biblioteca Pública del Deporte Calle 82 # 10 – 69 en el séptimo piso del edificio del Centro Felicidad Chapinero
4:00 p.m.
Las formas del silencio
BibloRed
Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo Avenida Calle 170 # 67 – 51
4:00 p.m.
Lanzamiento del libro Abismal – Premio de Dramaturgia Teatro en Estudio 2024 del Idartes
Idartes
Sala FILBo LIJ
5:30 p.m.
Conoce más
Lanzamiento Cuaderno de Cine Colombiano No. 35 – Prácticas Documentales
Idartes
Gran Salón C
5:30 p.m.
Conoce más
Lanzamiento del libro «Chapinero, quintas, barrios y demoliciones»
IDPC
CEFE Chapinero (Calle 82, 10-69. Auditorio)
5:30 p.m.
Lanzamiento Chapinero. Quintas, barrios y demoliciones
IDPC
Centro Felicidad Chapinero
5:30 p.m.
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