Este 29 de abril en la FILBo 2026 Celebra el mes de la niñez con literatura infantil

Foto: BibloRed.

En el marco de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo), la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed presenta Las voces de los niños, este miércoles 29 de abril de 2026 en la Biblioteca Pública Fontibón a las 10:00 a. m. ¡Entrada gratis!

En estas sesiones promueven el cuidado y el desarrollo integral de los niños y niñas a partir de la lectura, el juego y la exploración artística. No olvides venir junto a tu pequeño en ropa que se pueda ensuciar.

?Dirigido a: 0 – 5 años: Primera Infancia

Descubre más de las actividades destacadas de FILBo 2026, con el siguiente post de Instagram de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed

La cita es en la Biblioteca Pública Fontibón, ubicada en la calle 18 #99-38, al occidente de Bogotá.

Para conocer más de la programación, ingresa a la sección de Portal Bogotá de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo), haciendo clic aquí.

Este contenido fue creado a partir de la información proporcionada y difundida por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) https://www.biblored.gov.co/ . El artículo fue curado por un o una periodista del Portal Bogotá.

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