    • Bogotá

    Este 29 de abril en la FILBo 2026 Celebra el mes de la niñez con literatura infantil

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de niños jugando en actividades de BibloRedFoto: BibloRed.

    En el marco de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo), la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed presenta Las voces de los niños, este miércoles 29 de abril de 2026 en la Biblioteca Pública Fontibón a las 10:00 a. m. ¡Entrada gratis!

    En estas sesiones promueven el cuidado y el desarrollo integral de los niños y niñas a partir de la lectura, el juego y la exploración artística. No olvides venir junto a tu pequeño en ropa que se pueda ensuciar.

    ?Dirigido a: 0 – 5 años: Primera Infancia

    Descubre más de las actividades destacadas de FILBo  2026, con el siguiente post de Instagram de la  Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed

    La cita es en la Biblioteca Pública Fontibón, ubicada en la calle 18 #99-38, al occidente de Bogotá

    Para conocer más de la programación, ingresa a la sección de Portal Bogotá de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo), haciendo clic aquí

    Este contenido fue creado a partir de la información proporcionada y difundida por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) https://www.biblored.gov.co/ . El artículo fue curado por un o una periodista del Portal Bogotá.
    Si tienes alguna sugerencia, observación o necesitas más información sobre la nota publicada, puedes hacerlo a través de los canales de atención a la ciudadanía de la entidad mencionada o en Bogotá te Escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/.

    Programación Bogotá 2026

    Taller: Donde El Silencio Cuenta

    FUGA

    El Muelle de la FUGA . Cra 3 #10-27

    9:00 a.m.

    Conoce más

    La muerte ajena: secretos, culpas y silencios

    BibloRed

    Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal Avenida Ciudad de Cali # 6C – 09

    10:00 a.m.

    Talleres: Jiaco y Vecy: Misión Nubakatá

    Secretaría de Cultura

    Zona Talleres

    10:30 a.m.

    Taller Libro al Viento – Diarios y la intimidad de la palabra

    Idartes

    Pabellón 5A

    12:00 p.m.

    Conoce más

    Lanzamiento Plan de Cultura de Bogotá: una brújula hacia 2038

    Secretaría de Cultura

    Auditorio Pabellón 5A LEO Sinfonía del Silencio

    12:00 p.m.

    Silencios públicos

    BibloRed

    Biblioteca Pública La Victoria Calle 37 Bis B Sur # 2-81 Este

    2:00 p.m.

    Conoce más

    La Vorágine en Lectura Fácil – Relatos de la selva y la llanura

    Idartes

    Sala FILBo LIJ

    2:30 p.m.

    Conoce más

    Habitar el silencio: reconectando con tu voz interior

    Secretaría de Cultura

    Zona Talleres

    2:30 p.m.

    Primera Antología Hispanoamericana de narrativas en cárceles “las Máscaras que Habito”

    BibloRed

    Auditorio

    2:30 p.m.

    Mujeres Con Corazón de Pájaro

    FUGA

    El Muelle de la FUGA . Cra 3 #10-27

    3:00 p.m.

    Las bocas del silencio, historia y ficción desde la ciudad amurallada

    BibloRed

    Biblioteca Pública Virgilio Barco Aula Múltiple Avenida Carrera 60 #50-60

    3:00 p.m.

    Lectura y pintura

    BibloRed

    Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río Avenida Calle 145 # 138A -10

    3:00 p.m.

    Conoce más

    Voces que rompen el silencio

    BibloRed

    Biblioteca Público Escolar Sumapaz Centro Poblado vereda La Unión, Corregimiento de San Juan

    3:30 p.m.

    Presentación Artefactum

    Idartes

    Pabellón 5A

    4:00 p.m.

    Conoce más

    Variaciones de lo real: la escritura de mundos posibles

    BibloRed

    Biblioteca Pública del Deporte Calle 82 # 10 – 69 en el séptimo piso del edificio del Centro Felicidad Chapinero

    4:00 p.m.

    Las formas del silencio

    BibloRed

    Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo Avenida Calle 170 # 67 – 51

    4:00 p.m.

    Lanzamiento del libro Abismal – Premio de Dramaturgia Teatro en Estudio 2024 del Idartes

    Idartes

    Sala FILBo LIJ

    5:30 p.m.

    Conoce más

    Lanzamiento Cuaderno de Cine Colombiano No. 35 – Prácticas Documentales

    Idartes

    Gran Salón C

    5:30 p.m.

    Conoce más

    Lanzamiento del libro «Chapinero, quintas, barrios y demoliciones»

    IDPC

    CEFE Chapinero (Calle 82, 10-69. Auditorio)

    5:30 p.m.

    Lanzamiento Chapinero. Quintas, barrios y demoliciones

    IDPC

    Centro Felicidad Chapinero

    5:30 p.m.

    Conoce más

    • Corferias
    • FILBo Incluyente
    • FILBo Ciudad
    • Pabellón Bogotá

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