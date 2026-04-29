Gobierno destina $350.000 millones para comunidades energéticas en La Guajira

Foto: Ministerio de Minas y Energía

La medida, que se puso en marcha en el municipio de Uribia, en La Guajira, empieza a mostrar resultados en hogares que hoy acceden por primera vez a energía, marcando un avance concreto en el cierre de brechas en uno de los territorios con mayores desafíos de cobertura en el país.

Con los 350.000 millones de pesos se desplegarán soluciones individuales fotovoltaicas con almacenamiento, llevando energía a comunidades donde no existía el servicio y generando un impacto directo en la calidad de vida de las familias.

En este contexto, el Ministerio de Minas y Energía avanza en la implementación de comunidades energéticas como un eje central de la transición energética, promoviendo esquemas que permiten a las familias no solo acceder al servicio, sino también participar activamente en la generación y gestión de la energía.

Este esfuerzo refleja la voluntad política del Gobierno del presidente Gustavo Petro de avanzar en una transición energética que cierre brechas y ponga en el centro a las comunidades. Al mismo tiempo, reconoce el papel de la iniciativa privada en la implementación de soluciones que hoy están llegando a los territorios, demostrando que es posible articular esfuerzos para llevar energía limpia a donde más se necesita.

“Queremos demostrarle al país y al mundo que en La Guajira sí es posible desarrollar proyectos de generación y transmisión de energía junto a las comunidades, llevando soluciones reales que mejoran la calidad de vida en los territorios”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Estas acciones se enfocan en territorios históricamente excluidos, donde el acceso a soluciones solares representa un cambio inmediato en las condiciones de vida y una oportunidad para el desarrollo local.

La estrategia se articula con proyectos de energías limpias en curso en la región Caribe, consolidando un modelo en el que la transición energética no solo amplía el acceso, sino que genera impactos directos en las comunidades y fortalece el desarrollo territorial.

El Gobierno nacional reafirma así su compromiso con una transición energética justa, en la que el desarrollo de proyectos de energías limpias vaya de la mano con soluciones concretas para las comunidades, garantizando acceso, equidad y desarrollo territorial.

Con información del Ministerio de Minas y Energía