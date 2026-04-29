Cortes de luz este jueves 30 de abril de 2026 en Bogotá, Soacha, Zipaquirá y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 30 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Zipaquirá y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Castellana. De la calle 94 a carrera 97 entre calle 44 a calle 48 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino Potreritos. De la calle 79 a calle 81 entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 3:15 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte III Sector. De la calle 97 a calle 99 entre carrera 21 a carrera 23 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio El Encanto. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 62 a calle 64 – Desde las 8:45 a. m. hasta la 1:45 p. m.

Barrio Las Ferias Occidental. De la calle 72 a calle 74 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Las Ferias. De la calle 74 a calle 76 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Barrio La Serena. De la calle 89 a calle 91 entre carrera 75 a carrera 77 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Carmen. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Ciudad de Cali. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 88 a carrera 90 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Santa Isabel Sur. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 26 a carrera 28 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Capuchina. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 17 a calle 19 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Las Nieves. De la carrera 4 a carrera 8 entre calle 22 a calle 24 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Lombardía. De la calle 141 a calle 143 entre carrera 112 a carrera 114 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Nueva Tibabuyes. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 128 a calle 130 – Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Barrio Tibabuyes Occidental. De la calle 141 a calle 143 entre carrera 148 a carrera 150 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio La Soledad. De la calle 39 a calle 41 entre carrera 25 a carrera 27 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Bella Suiza. De la calle 127 a calle 129 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 2:15 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Soacha Rural, Cundinamarca

Veredas Fusunga y Chacua. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

Veredas Páramo de Guerrero y Barroblanco. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Tocancipá, Cundinamarca

Vereda Verganzo. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.