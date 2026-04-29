Plazo para elegir el nombre de tres estaciones del Metro se extiende hasta este 30 de abril

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) sigue avanzando con el proceso participativo con el cual se podrá elegir el nombre de tres de las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La votación comenzó el 24 de marzo y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026, y los resultados se divulgarán en la primera semana de mayo de este año. ¡Participar es fácil!

Se trata de las estaciones 3 (ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80), 4 (en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur) y 10 (en la calle Primera con carrera 24), para completar todos los nombres de las 16 que conforman la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya es una realidad a lo largo de los 24 kilómetros de trazado y que con corte al 31 de marzo de 2026 ya cuenta con un avance del 75.50 %.

Si todavía no has participado, te invitamos a ingresar al canal digital Chatico a través de la línea de WhatsApp (+57) 316 023 1524, ingresado a https://bit.ly/3SIgUS9, o de la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a travñes de https://bogota.gov.co/; antes del jueves 30 de abril de 2026 y escoger uno de los nombres propuestos para cada estación.

Estos son los nombres que están a consideración de la ciudadanía y que, al igual que los nombres de las demás estaciones, están asociados con hitos geográficos de su entorno:

Estación 3: (Av Villavicencio / cra 80)

Ciudad Kennedy. Agoberto Mejía. Humedal La Vaca.

Estación 4: (Av 1 de Mayo/ Calle 42 Sur)

Timiza. Los Periodistas.

Estación 10: (Calle 1/Cra 24)

Santa Isabel. La Fraguita.

Para votar, al ingresar a Chatico se pone en el buscador la palabra “Votación Metro” y el sistema lo llevará directamente al menú para elegir.

Con esta votación, Bogotá avanza en la construcción de un Metro que refleja la identidad y la participación de los ciudadanos, marcando un nuevo hito en el camino hacia la Línea 1 del Metro de Bogotá.