Petro responde acusación de Noboa; le pide que deje de creer mentiras y lo invita a encuentro en la frontera para construir la paz de esos territorios

–El presidente de Colombia Gustavo Petro refutó la acusación de su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa de estar impulsando una incursión guerrillera en su país. En corto mensaje en su cuenta en X, le pidió al mandatario del vecino país que «deje creer mentiras», tras proponerle un encuentro en la frontera común para «construir la paz en esos territorios».

Al señalarlo como promotor de la supuesta incursión guerrillera en Ecuador, Daniel Noboa le dijo al presidente Gustavo Petro que se dedicara «a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos».

Así respondió el mandatario colombiano:

Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construímos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras. https://t.co/AHHUPNgqfl — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 29, 2026

La acusación de Noboa fue la reacción a un trino que publico Petro mas temprano con una fotografía en la que aparece el presidente ecuatoriano con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Velez.

Uribe sigue el plan con Noboa. Ya va a acusar un gobernador colombiano, que sabemos cuál es, para buscar ganar las elecciones con mentiras. Noboa es el encargado de violentar a Colombia. Los datos de quienes asesinaron al senador Uribe Turbay los tiene la fiscalía. Sus anónimos… pic.twitter.com/u4TZeJxxWM — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 29, 2026

La confrontación de Noboa con Petro se suscitó tras la exhortación que hizo el mandatario al gobierno ecuatoriano de que dejara en libertad al exvicepresidente del vecino país Jorge Glas Espinel, quien esta preso sentenciado por corrupción, asociación ilícita, cohecho y peculado, incluyendo malversación de fondos de la reconstrucción tras el terremoto de 2016 y nexos con la multinacional brasilera Odebrecht.

Esa petición derivó la decisión de Noboa de imponer aranceles a los productos colombianos, hecho que provocó una crisis en el comercio de los dos países.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro, insistió en su petición sobre Glas, y los aranceles que en principio fueron del 30%, subieron al 50% y por último al 100%.

Como respuesta, Colombia estableció inicialmente aranceles del 30% y después los niveló, esto es, los ajustó al 100% a productos ecuatorianos.

El pasado lunes, Petro afirmó que la junta del narcotráfico estaría detrás de acciones para sabotear las elecciones del próximo 31 de mayo en Colombia.

En primera instancia ordenó investigar si los explosivos utilizados por las disidencias de las Farc en las acciones terroristas en el Cauca provenían de Ecuador y después le lanzó un «jab» directo a la mandíbula:

«No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la Junta del Narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador».