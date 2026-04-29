Bogotá presentó su cartilla para la búsqueda de talentos deportivos de alto rendimiento

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presentó la cartilla para la búsqueda de talentos deportivos en el Distrito, un documento que desea aprovechar todos los rincones de la Región Metropolitana para descubrir figuras ocultas que no han sido vistas y que pueden convertirse en la base deportiva del Equipo?Bogotá.

Con la presencia de representantes de los diversos entes deportivos (Comité Olímpico Colombiano, Ministerio del Deporte y ligas deportivas), entrenadores, metodólogos, formadores, deportistas de alto rendimiento y niños que sueñan con llegar lejos, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD presentaron oficialmente la cartilla ´Búsqueda e identificación de Talentos Deportivos en Bogotá´.

Esta es la primera herramienta para la identificación temprana del talento deportivo en el Distrito, fortaleciendo las capacidades de los diferentes actores territoriales que intervienen por medio del movimiento a niñas, niños y adolescentes, garantizando procesos formativos oportunos y acompañamiento institucional.

Este esfuerzo, nace de una instrucción directa del alcalde Galán y es liderado por el IDRD, en cabeza del director, Daniel García Cañón, y del subdirector técnico de Recreación y Deportes, Iván Morales.

La cartilla articula a colegios, clubes, familias, entrenadores, organizaciones deportivas y entidades públicas y privadas bajo una misma ruta para fortalecer el sistema deportivo distrital.

Esta cartilla es producto de un trabajo riguroso, técnico, realizado desde el IDRD, con miras a que todos esos niños, niñas y adolescentes que están en los barrios, en los parques, y que tienen algún tipo de talento para algún deporte, sea detectado por los profesores, por los entrenadores, en las escuelas, en los clubes. Esto es un material muy importante para que esos jóvenes talentos tengan en el deporte una oportunidad de vida. Y también para que engrosen el Equipo?Bogotá y lleguen al alto rendimiento, señaló Daniel García Cañón, director del Instituto.

La cartilla unifica criterios, orienta procesos y fortalece la base del deporte en todas las localidades, permitiendo que la identificación del talento deje de depender de la intuición y se realice con criterios claros, técnicos y verificables.

Mostrar una herramienta como esta es uno de ellos mejores aciertos del IDRD, porque es un instrumento que les va a llegar a todos y aquel que vea que tiene un joven con buenas condiciones, va a ir a buscar al entrenador para decirle que tiene un chico con talento. Vamos a ver a Bogotá a futuro marcando diferencia donde sus deportistas vayan, dijo Elías del Valle, entrenador del Equipo?Bogotá y de la Selección Colombia de patinaje de carreras.

Por su parte, Luna Brigitte Pabón, deportista de rendimiento en atletismo en salto con pértiga, indicó que recibió la cartilla como una oportunidad de crecimiento en barrios y escuelas donde podrán descubrirse potencias en desarrollo.

Presentación ante autoridades nacionales y comunitarias

En el evento se dieron cita Ana Edurne Camacho (secretaria General del COC), Berenice Moreno (directora de Posicionamiento del Mindeporte), José Martínez (presidente de la Liga de Béisbol de Bogotá), deportistas de alto rendimiento como John Tascón, Jorge Escobar, Luna Pabón, y niños talento de diversos programas, además de los directivos del IDRD y funcionarios, estuvieron en la presentación de este escrito. Para consultar la cartilla ingresa aquí.

Conoce más detalles sobre esta presentación en la siguiente publicación del Instituto en la red social Instagram: