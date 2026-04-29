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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 29 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    -–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 29 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7717 – La 5ta 3 – Tarde 9235 – La 5ta 6

    Culona
    Día 1758 – Noche

    Astro Sol
    5602 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    7670 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 9342- La 5ta 8 – Noche 3383 -Conejo

    Chontico
    Día 2187 – La 5ta 0 – Noche 7698 – La 5ta 7

    Cafeterito
    Tarde 4573 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 3376 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 387 – Noche

    Play Four
    Día 0379 – Noche

    Samán
    Día 6552

    Caribeña
    Día 1246 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 8867 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 2208 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4842 – La 5ta 5 – Tarde 1092 – La 5ta 9

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    Ariel Cabrera
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