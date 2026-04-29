Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 29 de abril de 2026 en Colombia
-–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 29 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7717 – La 5ta 3 – Tarde 9235 – La 5ta 6
Culona
Día 1758 – Noche
Astro Sol
5602 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
7670 – La 5ta 7
Paisita
Día 9342- La 5ta 8 – Noche 3383 -Conejo
Chontico
Día 2187 – La 5ta 0 – Noche 7698 – La 5ta 7
Cafeterito
Tarde 4573 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 3376 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 387 – Noche
Play Four
Día 0379 – Noche
Samán
Día 6552
Caribeña
Día 1246 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 8867 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 2208 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 4842 – La 5ta 5 – Tarde 1092 – La 5ta 9