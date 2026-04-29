Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 30 de abril de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 30 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Jueves 30 de abril de 2026

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Kennedy

Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central

De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K

De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H

De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur

De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Barrios Unidos

Entre Ríos

De la Calle 80 a la Calle 88, entre la Carrera 68 a la Carrera 58

9:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Barrios Unidos

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto

De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.