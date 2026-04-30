Ataque en cena con Trump en Washington: VIDEO en cámara lenta muestra el ingreso del tirador disparando

–(Foto X/@USAttyPirro). La fiscal de Washington D.C., Jeanine Pirro, dio a conocer este jueves una grabación de cámaras de seguridad en alta definición que muestra que Cole Allen irrumpió disparando contra un agente del Servicio Secreto en el ataque del sábado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton.

«Hoy, estamos publicando el video ya presentado ante la Corte de Distrito de EE. UU. que muestra a Cole Allen disparando a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos», dijo la fiscal Jeanine Pirro en una publicación acompañada por las imágenes en su cuenta oficial de X.

El Servicio Secreto insiste en que su agente NO fue alcanzado por fuego amigo, sino que fue disparado por Cole Allen con una escopeta de calibre 12.

En una escena, ralentizada un 35%, se observa a Allen apuntar su escopeta y a un agente responder con su pistola.

Pirro afirma que «no hay evidencia» de que el tiroteo haya sido producto de «fuego amigo».

Las imágenes compartidas por la fiscal también muestra a Allen el día anterior al ataque, merodeando la zona donde se realizó la cena. Se aclara que «esto NO está generado por IA, como gran parte del material publicado esta semana».

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner. There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Allen, un profesor de California de 31 años, compareció este jueves en una audiencia de unos 15 minutos en la que comunicó a la jueza del Distrito de Columbia, Moxila Upadhyaya, que renuncia a impugnar su permanencia en la cárcel, una medida cautelar solicitada por la fiscalía.

Los abogados del acusado solicitaron a la jueza modificar las condiciones penitenciarias de Allen, quien permanece recluido 24 horas al día en una celda de aislamiento, una medida que consideran desproporcionada. La magistrada, sin embargo, respondió que carece de autoridad sobre este asunto.

El acusado intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton de la capital, donde se celebraba una gala con la presencia de Trump, la primera dama, Melania; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno.

Había además en la sala unos 2.000 invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Fiscalía prepara «muchos cargos más»

Según el relato de la fiscalía, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad, se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta.

Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes.

Allen enfrenta de momento un cargo por intentar matar al presidente, un delito que puede acarrear cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas, aunque la fiscalía anunció este jueves que planea presentar «muchos más» cargos en su contra. (Con información de RT y DW).