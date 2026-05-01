Este es el pronóstico del clima en Bogotá de este viernes 1 de mayo
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este viernes Primero de mayo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!
Según el reporte del IDIGER se espera este viernes Primero de mayo en Bogotá:
- En la madrugada se estima cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias ligeras, principalmente en el sur de la capital.
- La temperatura mínima estimada será de 8 °C.
- Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.
- En la tarde se prevé cielo entre parcial a ligeramente nublado con predominio de tiempo seco.
- La temperatura máxima estimada es de 21 °C.
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.
Consulta aquí toda la información sobre el estado del clima en el Distrito a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB) que podrás consultar en el siguiente enlace: https://www.sab.gov.co/