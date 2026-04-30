    • Economía Nacional

    Precio de la Gasolina sube $400 a partir de este 1 de mayo en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Gobierno Nacional, a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, informó que a partir de este viernes 1 de mayo el precio del galón de gasolina corriente sube 400 pesos en Colombia. En rueda de prensa tras la sesión de la junta directiva del Banco de la República en la cual se decidió mantener inalterada la tasa de interés en 11,25, el ministro Ávila Plaza, señaló que el incremento de la gasolina «es una decisión responsable para evitar desequilibrios fiscales y subsidios insostenibles. Confiamos en que la sociedad colombiana lo entenderá”.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte