Precio de la Gasolina sube $400 a partir de este 1 de mayo en Colombia

–El Gobierno Nacional, a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, informó que a partir de este viernes 1 de mayo el precio del galón de gasolina corriente sube 400 pesos en Colombia. En rueda de prensa tras la sesión de la junta directiva del Banco de la República en la cual se decidió mantener inalterada la tasa de interés en 11,25, el ministro Ávila Plaza, señaló que el incremento de la gasolina «es una decisión responsable para evitar desequilibrios fiscales y subsidios insostenibles. Confiamos en que la sociedad colombiana lo entenderá”.

??El Gobierno anuncia ajuste en el precio de la gasolina.

Durante la rueda de prensa del Banco de la República, el @MinHacienda informó que, a partir del 1 de mayo, el precio de la gasolina aumentará $400.

?? “Es una decisión responsable para evitar desequilibrios fiscales… pic.twitter.com/uZqd8OHVrU — MinHacienda (@MinHacienda) April 30, 2026