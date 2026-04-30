Desde este 30 de abril habrá cierre de carriles sentido norte – sur en la avenida carrera Séptima entre calles 112 y 109
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Para continuar con las actividades de la Construcción de la avenida carrera Séptima desde la calle 99 hasta la calle 127 incluyendo la intersección de la calle 127 y demás obras complementarias en Bogotá; en cumplimiento del Contrato IDU-1739-2023, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres de la calzada rápida y cierre parcial de calzada lenta sentido norte – sur de la avenida carrera Séptima entre calle 112 y calle 109 (Mapa 1).
Estas actividades se realizarán a partir de las 10:00 p. m. del 30 de abril de 2026 y por un periodo aproximado de cinco meses con horario de cierre de 24 horas.
Plan de Manejo de Tránsito PMT:
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que se describe a continuación.
Ubicación de paraderos de Transporte Público
Los paraderos de transporte público no tendrán ningún tipo de ajuste respecto a su ubicación y operación. Los usuarios podrán seguir tomando su servicio como se encuentra operando actualmente.