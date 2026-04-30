Desde este 30 de abril habrá cierre de carriles sentido norte – sur en la avenida carrera Séptima entre calles 112 y 109

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Para continuar con las actividades de la Construcción de la avenida carrera Séptima desde la calle 99 hasta la calle 127 incluyendo la intersección de la calle 127 y demás obras complementarias en Bogotá; en cumplimiento del Contrato IDU-1739-2023, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres de la calzada rápida y cierre parcial de calzada lenta sentido norte – sur de la avenida carrera Séptima entre calle 112 y calle 109 (Mapa 1).

Estas actividades se realizarán a partir de las 10:00 p. m. del 30 de abril de 2026 y por un periodo aproximado de cinco meses con horario de cierre de 24 horas.

Mapa 1.

Plan de Manejo de Tránsito PMT:

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que se describe a continuación.

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público Las personas que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera Séptima, continuarán circulando por los tres carriles que quedarán habilitados (Mapa 2 – Ruta azul).

Quienes van en sentido norte – sur por la avenida carrera Séptima y toman la calle 109 al oriente, continuarán circulando con normalidad (Mapa 2 – Ruta verde).

Las personas que se desplazan en sentido sur – norte por la avenida carrera Séptima, no tendrán afectación y continuarán circulando normalmente (Mapa 2 – Ruta roja). Mapa 2.

Ubicación de paraderos de Transporte Público

Los paraderos de transporte público no tendrán ningún tipo de ajuste respecto a su ubicación y operación. Los usuarios podrán seguir tomando su servicio como se encuentra operando actualmente.