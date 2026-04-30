Ejército y Policía incautan más de 7 toneladas de cocaína y 5 toneladas de marihuana en menos de menos de 48 horas en cinco operativos en el país

–En cinco operativos en igual número de puntos geográficos del territorio nacional, el Ejército y la Policía decomisaron más de 7 toneladas de marihuana y 5 toneladas de marihuana y desmantelaron un laboratorio que producía 6 toneladas de cocaína al mes.

En el municipio de Itagüí, tropas del Ejército y la Dijin de la Policía Nacional lograron la incautación de 3.393 kilogramos de marihuana que eran transportados en una tractomula, afectando de manera directa las economías criminales que pretenden financiar violencia y desestabilización, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Añadió que este resultado impacta una ruta estratégica del narcotráfico en 21 mil millones de pesos menos para el crimen. La inmovilización del vehículo y la incautación de esta carga evitan que miles de dosis lleguen a circuitos ilegales, golpeando cadenas logísticas y redes criminales que se lucran del delito.

En el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, se realizó el segundo operativo, en el cual, según el General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, se decomisaron 2,6 toneladas de marihuana, que iban hacia el Vichadada.

En las acciones fueron capturadas dos personas y se inmovilizó el vehículo en el que se transportaba el cargamento.

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De otro lado, en el municipio de El Carmen, en Norte de Santander, la Policía destruyó un laboratorio utilizado para el procesamiento de droga. Allí se incautaron 2,3 toneladas de cocaína y base de coca, así como insumos líquidos y sólidos en grandes cantidades.

Con este resultado, afectamos a la estructura criminal frente de guerra nororiental del Eln, debilitamos de forma directa sus economías ilícitas y la producción de hasta 3 toneladas mensuales, destacó el general Rincón Zambrano.

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En el Cesar, tropas de la Décima Brigada del Ejército junto con la Policía, ubicaron y desmantelaron un centro de producción de cocaína y decomisaron cerca de tres toneladas de la droga, más de 5.300 galones en suspensión, 9.300 galones de insumos líquidos y 1. 550 kg de insumos sólidos.

Este contundente golpe afecta las finanzas del grupo armado organizado ELN en más de 23.100 millones de pesos, debilitando su cadena de narcotráfico y sus economías ilícitas, señaló el mando militar.

Afectación de 43 mil millones tras destruir megalaboratorio para la producción de cocaína En una operación conjunta en el Vichada, el Ejército Nacional destruyó un complejo de producción de cocaína con capacidad para producir seis toneladas mensuales, lo que representa un golpe… pic.twitter.com/WwurPU1Nl2 — Mindefensa (@mindefensa) April 29, 2026

Entre los departamentos de Huila y Meta fue interceptado un cargamento de marihuana con destino a Brasil, por tropas de la 4a División del Ejército, en coordinación con la Policía.

El vehículo cruzó el centro del país y avanzó hacia los Llanos Orientales hasta ser interceptado en el kilómetro 40 de la vía que comunica a Puerto Gaitán con el departamento del Vichada.

Durante el procedimiento fueron capturados en flagrancia dos ciudadanos colombianos. Este resultado representa una afectación directa a las rentas criminales estimada en más de 1.681 millones de pesos, impactando estructuras delictivas que delinquen en esta región, entre ellas la disidencia de las Farc segunda Marquetalia, subestructura 53 “Edison Romaña”.

#EsNoticia | Del #Huila al #Meta: así fue interceptado un cargamento de marihuana con destino a #Brasil, por tropas de la @Ejercito_Div4 en coordinación con @PoliciaColombia. El vehículo cruzó el centro del país y avanzó hacia los Llanos Orientales hasta ser interceptado en el… pic.twitter.com/DHf7GactuA — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) April 28, 2026

En el departamento de Vichada, el Ejército reportó la destrucción de un mega laboratorio con capacidad de producir hasta 6 toneladas mensuales de cocaína, afectando las finanzas de la subestructura Edison Romaña de las disidencias de las Farc en más de 43.000 millones de pesos.

En la operación conjunta de la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, fueron incautados insumos, maquinaria, 745 kilogramos de cocaína y más de 3 toneladas de sustancias químicas.

Los delincuentes usaban stickers con la marca de un medio de comunicación para evadir controles.

Este complejo, ubicado en Santa Rosalía, sería uno de los más grandes hallados en los últimos años y abastecía rutas hacia Venezuela, Brasil y mercados internacionales.