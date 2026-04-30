Procuraduría indaga a Nueva EPS por presunta negligencia que habría derivado en la muerte de Jeisson Javier Pinzón

–La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves que inició una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Nueva EPS por la presunta negligencia del servicio de salud, tras la muerte del joven Jeisson Javier Pinzón Sandoval, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda.

El organismo de control señaló que de acuerdo con información preliminar y reportes conocidos a través de medios de comunicación, el joven habría enfrentado múltiples barreras para acceder a los fármacos formulados por su médico tratante, pese a la urgencia de su condición clínica.

Por ello se investiga si esta situación pudo haber incidido de manera directa en el deterioro progresivo de su salud y el posterior fallecimiento de Jeisson Javier.

La indagación previa la inició la Procuraduría Provincial de Tunja y busca establecer cuál fue el proceso adelantado frente al tratamiento médico y suministro de medicamentos al paciente y la respuesta dada por la entidad de salud a la acción de tutela interpuesta en su contra.

El Ministerio Público destacó que participó en una reunión de la sala situacional de salud con presencia de todos los actores, recaudó pruebas a través de la secretaría de Salud de Tunja y anunció que, previa evaluación se remitirá por competencia las actuaciones a Bogotá para investigar al gerente interventor de la EPS y se compulsarán copias a la Fiscalía por la presunta conducta de homicidio culposo.