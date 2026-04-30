Gobierno logra fallo favorable en litigio internacional por licencia obligatoria de medicamento contra el VIH

–El Ministerio de Salud y Protección Social informó que Colombia obtuvo un fallo favorable en la controversia internacional iniciada por las farmacéuticas ViiV Healthcare Company y Shionogi & Co., Ltd., relacionada con la licencia obligatoria del dolutegravir, un medicamento clave en el tratamiento del VIH.

Según la información oficial, la decisión representa una victoria para el país al mantener la medida que permite reducir significativamente el costo del fármaco.

Mientras las compañías buscaban limitar su acceso y mantener precios superiores a los 200 dólares, la licencia obligatoria permite que el medicamento se comercialice alrededor de los 6 dólares, facilitando el tratamiento para pacientes con recursos limitados o que dependen del sistema de salud pública.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina confirmó la validez de la licencia obligatoria otorgada en Colombia, respaldando las actuaciones de las autoridades nacionales y cerrando el litigio que había puesto en revisión las resoluciones expedidas sobre este tratamiento.

La cartera de Salud destacó que el fallo sienta un precedente en la región, al avalar el uso de este tipo de herramientas para garantizar el acceso a medicamentos esenciales. Las farmacéuticas titulares de la patente habían cuestionado la legalidad de las decisiones adoptadas por el país, lo que dio origen a la controversia internacional.

El caso se remonta a octubre de 2023, cuando el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1579, mediante la cual declaró razones de interés público para avanzar en la licencia obligatoria sobre una patente relacionada con el dolutegravir. La medida se sustentó en la necesidad de fortalecer la respuesta del sistema de salud frente al VIH y el sida.

Tras revisar las decisiones adoptadas entre 2023 y 2024, el tribunal concluyó que Colombia no incurrió en incumplimientos de la normativa andina, dejando en firme la licencia obligatoria.

Con este fallo, se cierra la controversia en el ámbito regional y se ratifica la legalidad de las medidas adoptadas por el país, en lo que se considera un precedente clave para el acceso a medicamentos y la protección de la salud pública.