Petro denuncia el «secuestro» por Israel de tres colombianos que viajaban en «Flota de la Libertad» hacia Gaza; así se produjo la detención (VIDEOS)

–(Captura de video – momento de la detención). Tres colombianos que «viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, qué tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en dónde iban y su secuestro fue en aguas internacionales», denunció en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro.

En el trino, el mandatario colombiano reseña la identidad de «los secuestrados», así:

-Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, cédula de ciudadanía No. 1032469115, embarcación Batolo.

-Daniela Lisette Castillo Mogollón, cédula de ciudadanía No. 1032479612, embarcación Eros.

-Estefanía Gutiérrez Castañeda, cédula de ciudadanía No. 1030604455, embarcación Al Bassa.

La «Flotilla Global Sumud», que, afirma, busca romper el bloqueo naval de Israel a Gaza, confirmó este miércoles que fue interceptada por embarcaciones que se identificaron como israelíes mientras navegaban cerca de las costas de Grecia.

«Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas», reseñó la Flotilla en su cuenta de X.

La organización también denunció que las comunicaciones de las embarcaciones estaban siendo interceptadas.

Israeli forces have intercepted around a dozen Gaza-bound aid boats from the Global Sumud Flotilla in international waters near the Greek island of Crete, more than 1,000km from Israel. Organisers call it an illegal attack on civilians in international waters. pic.twitter.com/anFDUK3f4M — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 30, 2026

TRADUCCIÓN:

Las fuerzas israelíes han interceptado alrededor de una docena de barcos de ayuda con destino a Gaza de la Flotilla Sumud Global en aguas internacionales cerca de la isla griega de Creta, a más de 1.000 km de Israel.

Los organizadores lo califican como un ataque ilegal contra civiles en aguas internacionales.

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Los buques israelíes interceptaron la flotilla en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la misma embarcación de Global Sumud, a un centenar de kilómetros (54 millas náuticas) de la costa cretense.

La Flotilla difundió en X un mensaje transmitido por radio de las embarcaciones militares en la que se escucha a alguien identificarse como «FDI», las siglas de las Fuerzas de Defensa de Israel.

«Están obligados a cambiar su rumbo (…) Cualquier intento de alcanzar Gaza pone su seguridad en riesgo y no deja a las FDI ninguna otra opción que tomar todas las medidas a nuestra disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal» a la Franja, expresó la retransmisión radiofónica.

También señaló que si la Flotilla «sigue intentando romper el bloqueo, detendremos vuestros barcos y los tomaremos».

? BREAKING: Gaza-Bound Aid Flotilla Faces Serious Threat in International Waters Near Greece The @gbsumudflotilla , a civilian fleet carrying humanitarian aid to Gaza, is now facing a significant and escalating danger while sailing in international waters off the coast of… pic.twitter.com/hrRD2RMwYU — Gaza Notifications (@gazanotice) April 29, 2026

TRADUCCIÓN:

URGENTE: La Flotilla de Ayuda con Destino a Gaza Enfrenta una Grave Amenaza en Aguas Internacionales Cerca de Grecia

La @gbsumudflotilla, una flota civil que transporta ayuda humanitaria a Gaza, ahora enfrenta un peligro significativo y creciente mientras navega en aguas internacionales frente a la costa de Grecia.

Según informes, la flotilla ha sido abordada por fuerzas militares israelíes, lo que genera preocupaciones urgentes sobre la seguridad de las personas a bordo y el riesgo de una posible intercepción.

Las embarcaciones, que transportan activistas civiles y defensores de los derechos humanos, están en una misión humanitaria para entregar ayuda esencial a Gaza en medio del bloqueo en curso.

Este desarrollo indica una grave amenaza, ya que las tensiones aumentan alrededor del viaje de la flotilla.

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El Ejército israelí no ha confirmado oficialmente estar llevando a cabo esta operación, aunque varios medios locales lo reportan como tal y el Ministerio de Exteriores israelí publicó un mensaje en X mostrando imágenes supuestamente de la carga de las embarcaciones de la Flotilla, como si ya hubieran abordado algún barco.

Mientras tanto, la radio del ejército israelí informó que Israel ha comenzado a tomar el control delos barcos de ayuda con destino a Gaza lejos de las costas israelíes.

El informe, que cita fuentes israelíes, no especificó el número de embarcaciones involucradas ni su ubicación exacta.

Un total de 58 barcos forman parte de la Global Sumud, que zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur), con el plan de cruzar aguas griegas hasta alcanzar las costas de Turquía con el objetivo final de llegar a la Franja de Gaza y entregar ahí ayuda humanitaria.

Se trata, según los organizadores, de «la mayor movilización civil marítima coordinada de la misión hasta la fecha».

En octubre de 2025, esta iniciativa ya organizó una travesía con más de 50 barcos, que fueron interceptados a medida que se acercaban a Israel. La ambientalista Greta Thunberg y otros 171 activistas propalestinos fueron deportados. (Con información de RT).