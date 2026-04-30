Guerra en Medio Oriente: Irán anuncia un «arma aterradora»; EE.UU novedoso misil

–(Imagen ilustrativa). El comandante de la Armada de Irán, Shahram Irani, afirmó que el país revelará próximamente nuevas capacidades militares en el ámbito marítimo.

«Pronto revelaremos un arma aterradora contra el enemigo. […] En estos días muy cercanos, estas capacidades se mostrarán en el ámbito marítimo», señaló Irani.

Añadió que los enemigos verán «el arma que tanto temen» muy cerca de ellos y advirtió que espera que «no sufran un infarto», en referencia al posible impacto de estas demostraciones.

Este miércoles las Fuerzas Armadas de Irán aseveraron que se verán obligadas a responder de manera contundente si EE.UU. mantiene su bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, según dijo una fuente de seguridad de alto rango a Press TV.

Subrayó que los recientes conflictos han demostrado que la República Islámica ya no es un adversario predecible ni sumiso ante Washington, por lo que la Armada estadounidense podría enfrentarse pronto a «acciones prácticas y sin precedentes».

La fuente señaló que hasta ahora Irán habría estado dando una oportunidad a la diplomacia para que la Administración Trump comprenda y acepte sus condiciones para una paz definitiva, pero que si persiste la obstinación y se rechazan las demandas de Teherán, las fuerzas iraníes darán una respuesta distinta al actual bloqueo naval, al que calificó de «bandidaje marítimo».

Mientras tanto, EE.UU. pretende llevar a Oriente Medio el misil hipersónico Dark Eagle con el objetivo de contar con un sistema de mayor alcance capaz de alcanzar lanzadores de misiles balísticos en Irán, según indicaron fuentes a Bloomberg.

Sería la primera vez que Washington despliega su novedosa arma, cuyo desarrollo lleva un considerable retraso y aún no ha sido declarada plenamente operativa.

¿Qué se sabe del misil?

Se trata del arma más grande del inventario del Ejército estadounidense: un proyectil de unos 10 metros de largo y 88 centímetros de diámetro. En lo que se refiere a la ojiva, cuenta con unos 13 kilos de explosivos.

Tiene un alcance reportado de entre 2.780 y 3.500 kilómetros (aunque sus capacidades exactas son secretas) lo que permite cubrir amplias zonas del territorio de posibles adversarios desde posiciones relativamente seguras.

Impulsado por un propulsor de dos etapas, el misil alcanza velocidades superiores a Mach 5 y recorre distancias mayores de 3.000 kilómetros en menos de 20 minutos.

Según la descripción ofrecida por las autoridades, el arma combina velocidad extrema y maniobrabilidad para que «sea la velocidad» la que aporte la letalidad principal.

Es diseñado para poder dispararse tanto desde un lanzador terrestre móvil como desde submarinos de la clase Virginia o destructores de la clase Zumwalt de la Armada de EE.UU.

Cada misil producido por Lockheed Martin Corp. cuesta alrededor de 15 millones de dólares, y no hay más de ocho unidades, apuntaron varias fuentes.

En enero, se informó que el Ejército estadounidense volvió a incumplir su propia fecha límite para la incorporación del Dark Eagle. Anteriormente, no se cumplió el plazo límite para el arma en septiembre de 2023 y luego en septiembre de 2025.

Aunque la unidad encargada del uso de esta avanzada arma fue entrenada y preparada, el sistema no estaba listo para utilizarse. Los militares indicaron que las actividades relacionadas con el despliegue estarían «en vías de completarse a principios de 2026».

En febrero, el Ejército estadounidense difundió nuevas imágenes del sistema de armamento hipersónico, aunque pronto las borró sin dar explicación alguna. Los medios ofrecieron varias hipótesis: desde un simple error de publicación hasta consideraciones de seguridad operativa por detalles visibles en la configuración del sistema. (Información RT).