Trump ‘rebautiza’ el estrecho de Ormuz con su nombre

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ‘rebautizó’ el estrecho de Ormuz como el «estrecho de Trump». El mandatario estadounidense oficializó el cambio de nombre a través de su red Truth Social con la publicación de un mapa de la vía marítima con la nueva denominación.

La publicación tiene lugar en medio de las tensiones en Oriente Medio. Aunque el 21 de abril Trump anunció la prórroga del alto el fuego con Irán establecido el 7 de abril, informó que había ordenado a las Fuerzas Armadas mantener el bloqueo naval en el estrecho y permanecer en estado de alerta y operativas.

El 18 de abril, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Washington levante por completo el bloqueo naval. «Acercarse al estrecho de Ormuz será considerado una cooperación con el enemigo y el buque infractor será atacado», subrayó. (Información RT).