    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,637.51 (vigente 1, 2, 3 y 4 de mayo)
    -Euro $ 4,245.10
    -Bitcoin US$ 76.539,80

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,01%
    -UVR: $ 408,97
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,36
    -Petróleo Brent US$ 105,44
    -Oro-Compra Banco de la República $ 500.249,20

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