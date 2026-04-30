-Dólar TRM: $3,637.51 (vigente 1, 2, 3 y 4 de mayo)

-Euro $ 4,245.10

-Bitcoin US$ 76.539,80

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 408,97

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,36

-Petróleo Brent US$ 105,44

-Oro-Compra Banco de la República $ 500.249,20