Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves abril 30, 2026 -Dólar TRM: $3,637.51 (vigente 1, 2, 3 y 4 de mayo) -Euro $ 4,245.10 -Bitcoin US$ 76.539,80 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 408,97 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,36 -Petróleo Brent US$ 105,44 -Oro-Compra Banco de la República $ 500.249,20 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anterior¿Tiene multas en la biblioteca? Este es el momento para ponerse al día sin pagar multas hasta este 30 de abril Entrada siguienteCortes de luz este viernes 1 de mayo de 2026 en Bogotá También podría gustarte Nacional Promueven intervenciones en infraestructura vial del país a través de auditorías Manuel Reyes Beltran jueves agosto 22, 2019 Economía Bogotá se unió a la celebración del Air Max Day Iván Briceño martes marzo 26, 2019 Nacional MinJusticia pide modelos de justicia restaurativa para jóvenes delincuentes Iván Briceño miércoles octubre 10, 2018 Nacional La marihuana es la sustancia más consumida en los colegios del país Andres Felipe Gama martes agosto 21, 2018